Ozbrojené sily SR zvýšili pre situáciu na Ukrajine stupeň pripravenosti

Galéria fotiek (1) Na snímke štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Ozbrojené sily (OS) SR zvýšili v súvislosti so situáciou na Ukrajine stupeň pripravenosti na tzv. červený. Zatiaľ to neznamená žiadne dôsledky pre verejnosť. Na utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť to uviedol štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer. Dodal, že v prípade potreby vedia vyčleniť Policajnému zboru 500 vojakov na ochranu východnej hranice SR.