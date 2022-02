V Bratislave vyjadrilo niekoľko stoviek obyvateľov nesúhlas s okupáciou Ukrajiny

BRATISLAVA - Niekoľko stoviek ľudí sa v stredu podvečer zišlo pred Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave, aby vyjadrili solidaritu s Ukrajinou a nesúhlas so vstupom ruskej armády na jej územie. Uviedol to jeden z organizátorov akcie Majo Kulich.

Cieľom občianskej akcie bolo vyjadriť nesúhlas s bezprecedentným aktom agresie proti suverenite Ukrajiny a podporiť mier a slobodu východného suseda SR. Snahou bolo tiež brániť demokraciu, slobodu a prosperitu Slovenska. "Chceli sme vyjadriť to, že Slovensko má aj ľudí, ktorým záleží na mieru a slobode. Vpád ruských vojsk do Ukrajiny vnímame ako ohrozenie našej suverenity. Vyjadriť sme chceli tiež solidaritu s Ukrajinou," povedal Kulich.

Pokojným stretnutím chceli zároveň vyslať signál slovenským politikom, že obyvatelia Slovenska sú proti tejto vojne. "Vnímame, že sociálne médiá veľakrát manipulujú mienku určitej skupiny ľudí, ktorá na Slovensku veľmi kričí a dáva to pocit, ako by Slovensko podporovalo ruskú teóriu pravdy, ktorá neexistuje," poznamenal Kulich. Či budú v obdobných akciách pokračovať, organizátori ešte nevedia. Závisieť to bude od ďalšieho vývoja situácie. Tých, ktorí chcú rovnako vyjadriť svoj nesúhlas, vyzvali, aby sa pripojili. Apelujú však na pokojné stretnutia.

Ruská federácia uznala nezávislosť separatistických entít na východe Ukrajiny - tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov označili rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina za "jasné porušenie minských mierových dohôd" a avizujú, že to nezostane bez odpovede. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje krok Kremľa za "porušenie suverenity a územnej celistvosti" Ukrajiny.

