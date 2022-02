Koalícia má toho dosť: Podávame trestné oznámenie! Opozícia musí niesť zodpovednosť, ľudia chcú aj adresy škôlok

Poslanci OĽaNO a SaS dnes podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy, podnecovania a ohovárania. Dôvodom sú tvrdé vyhrážky, ktoré sú adresované poslancom, šírenie ich adries i plagátikov.

Blaha a ďalší musia niesť zodpovednosť

"Podávame ho preto, lebo sa domnievame, že poslanec Blaha ako aj ďalší politici by mali niesť zodpovednosť za to, čo píšu a zdieľajú na sociálnych sieťach," uviedol Benčík s tým, že búrka je nielen na sociálnych sieťach, ale preniesla sa aj do reálneho života. Reakcie na sociálnych sieťach sa podľa neho pohybujú od relatívne neškodných vyhrážok cez vybitie okien, prerezanie pneumatík, postavenie k múru či vypálenie domov poslancov.

Trestným oznámením chcú podľa šéfky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej deklarovať podporu všetkým poslancom, ktorí hlasovali v súlade s Ústavou SR, a teda podľa svojho svedomia a presvedčenia. "Zverejňovanie adries poslancov a mien je za čiarou. Generálna prokuratúra mala konať už minulý týždeň ihneď po tom, ako sa to začalo, a to bez ohľadu na to, či so schválením dohody súhlasí alebo nie," skonštatovala. Niektorí opoziční politici by podľa Benčíka mali niesť zodpovednosť za vlnu nenávisti valcujúcu sociálne siete, ktorú vyvolali aj burcujúcimi príhovormi k protestujúcemu davu.

Ľudia chcú aj adresy škôlok ci hrobových miest

Niektorí podľa Benčíka požadujú, aby boli zverejnené adresy do práce a adresy škôlok, kam chodia ich deti a hrobových miest. "Toto je niečo, čo mi rozum skutočne neberie," povedal Benčík. Poslanec SaS Marek Šefčík zopakoval, že dostávajú vyhrážky smrťou, obesením a na vine je opozícia, ktorá hecuje ľudí a podnecuje ich k nenávisti a násiliu. "Niektorí z nás majú označenia na domoch, na bytoch," uviedol a ako príklad spomenul Jozefa Pročka, ktorému vyvesili plagát s tým, že ho treba obesiť a v minulosti mal niekto inzultovať aj jeho dcéru.

Šefčík súhlasí, že politici majú zniesť viac kritiky. "Vyhrážanie sa smrťou je trestné a je to útok na nás a naše rodiny. Ja to beriem citlivo, máme štyri deti a manželka mi spomínala, že pohľady niektorých ľudí nie sú príjemné," povedal.

Situáciu má riešiť aj premiér Heger

"Dámy a páni, takto sa začína totalita," povedal poslanec Andrej Stančík. "Strana Smer v tandeme s Republikou a ĽSNS cez lži a dezinformácie hecujú ľudí a vyzývajú ich k násiliu. Toto nemá obdovy a preráža to politické dno," uviedol. Už teraz je podľa neho jasné, že ďalšie voľby nebudú o tom, či bude vláda ľavicová, alebo pravicová.

Koalícia odmieta porovnávanie situácie s niekdajšími protestami pred komplexom Bonaparte. "Bonaparte bol symbol daňového podvodu. To nebol symbol, že išli sme na adresu Roberta Fica, ktorú sme ani nevedeli. Nikto z poslancov nevyzýval na násilie," reagovala Zemanová.

Na podporu poslancov, ktorí za dohodu hlasovali, vznikol aj otvorený list. Podpísalo ho zatiaľ viac ako 12-tisíc ľudí. "Poslanci, ktorí hlasovali za obrannú dohodu, sú dnes terčom vyhrážok a útokov, ktoré musia byť v spoločnosti rešpektujúcej demokratické zásady jasne odsúdené," uviedol autor listu a predseda občianskeho združenia Mladí Marek Mach. Situáciou sa má zaoberať aj premiér Eduard Heger.

Blahov zoznam vlastizradcov

Poslanec Ľuboš Blaha zverejnil na sociálnej sieti Facebook 10. februára potom, čo parlament schválil obrannú dohodu s USA, zoznam mien poslancov, ktorí dohodu podpísali, spolu s mestami a obcami, odkiaľ pochádzajú. Označil ich za "vlastizradcov, ktorí v parlamente hlasovali za americkú okupáciu Slovenskej republiky" a žiadal svojich priaznicov, aby to šírili ďalej.

Burcovanie verejnosti zo strany opozície proti podpisu dohody trvalo niekoľko týždňov. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok a minister obrany Jaroslav Naď niekoľkokrát vyvracali tvrdenia opozície a najmä strany Smer, že podpísaním dohody sem môžu Američania poslať svoje armády, tanky či jadrové zbrane. Poslanci ĽSNS zase po hlasovaní čítali pred budovou NR SR mená zákonodarcov.

Terčom sa stala aj prezidentka

Terčom urážok sa stala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa ohradila voči manipulatívne zostrihanému videu. To na sociálnych sieťach šíri poslanec Ľuboš Blaha. Palác hovorí o manipulatívnom a účelovo zostrihanom videu. Poslanec sa v ňom snaží dať do rozporu súčasný postoj prezidentky k dohode o obrannej spolupráci s USA s jej výrokmi v predvolebnej diskusii. Poslanec Blaha tvrdí, že prezidentka sa vyhovára.

Na prezidentku zaútočil v diskusnej relácii aj poslanec Smeru Marián Kéry. Podľa neho sa mala obrátiť na Ústavný súd. "Mám vážne pochybnosti, či pani prezidentka nemá nejaké záväzky voči inej mocnosti," toto tvrdenie ničím nepodložil. Tým, že podpísala zmluvu hneď, podľa neho "ukázala, čie záujmy vlastne háji".

Polícia eviduje vyhrážanie sa poslancom, situáciu vyhodnocuje

Polícia eviduje vyhrážky poslancom parlamentu, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA. Situáciu monitoruje a vyhodnocuje. Krajské riaditeľstvá Policajného zboru prijali adekvátne bezpečnostné opatrenia, uviedla Andrea Dobiášová z odboru komunikácie a prevencie policajného prezídia. Na internete sa neskôr šíril zoznam poslancov, ktorí zmluvu podporili aj s miestami ich bydliska.

Niektorí poslanci si dokonca našli plagátiky s výhražnými správami či označením "tu býva vlstizradca" na plotoch či dverách svojich domov. "Polícia eviduje toto konanie, situáciu monitoruje a vyhodnocuje. Príslušné krajské riaditeľstvá Policajného zboru prijali adekvátne bezpečnostné opatrenia," skonštatovala Dobiášová. Generálna prokuratúra sa zaoberá zverejnením adries poslancov, ktorí zahlasovali za obrannú zmluvu s USA. "Koná na základe medializovaných informácií ex offo a vec postúpi podriadenej prokuratúre na ďalšie konanie," uviedla.

Agresívna a štvavá kampaň

Hnutie OĽANO vníma vyhrážky ako následok "agresívnej a štvavej kampane zo strany extrémistov, ako sú napríklad Ľuboš Blaha, Milan Mazurek a ďalší. Tí nielen otvorene vystupujú proti štátnym záujmom, ale ich rétorikou začínajú ohrozovať aj bezpečnosť našich poslancov a ich rodinných príslušníkov," skonštatoval Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia.

"Ide o prekročenie všetkých červených čiar politickej komunikácie a v demokratickej spoločnosti nemá takéto správanie miesto. Pokiaľ sa však domnievajú, že nás zastrašia, sú na veľkom omyle," dodal. Nezaradený poslanec Miroslav Kollár zase žiada premiéra Eduarda Hegera, aby v tejto súvislosti zvolal Bezpečnostnú radu SR.

Obrannú zmluvu v stredajšom (9. 2.) hlasovaní podporil celý poslanecký klub SaS, ako aj OĽANO okrem ich dvoch poslancov. Za dohodu hlasovali aj nezaradení poslanci zo strany Za ľudí a tiež nezaradení poslanci Tomáš Valášek s Miroslavom Kollárom. Hnutie Sme rodina nehlasovalo jednotne.