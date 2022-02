Poslanci čelia za dohodu s USA útokom: Odkazy si nachádzajú už aj na bráne! Podávajú ROZSIAHLE trestné oznámenie

BRATISLAVA – Napätie v spoločnosti sa stupňuje. Vyzerá to tak, že odhlasovaním obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými sa táto téma pre poslancov ani zďaleka neskončila, práve naopak. Tí, ktorí za ňu v pléne zdvihli ruku, musia čeliť atakom, ktoré prekročili pôdu parlamentu. Situácia dospela do bodu, kedy si nachádzajú odkazy už aj pred vlastnými domami. A aby toho nebolo málo, na takéto správanie ľudí voči nim hecujú aj ich politickí oponenti.