SAV-ke došla s Blahom trpezlivosť: Výzva na odchod! Poslanec Smeru im poslal siahodlhý odkaz

Slovenská akadémia vied uviedla, že je znepokojená "nárastom netolerancie a agresivity v našej spoločnosti, javom, ktorý sa spočiatku rodí v znevažujúcich slovách a cez podnecovanie k nenávisti prerastá až k reálnym fyzickým atakom.“

Jej predstavitelia sa od takýchto prejavov dištancujú a dôrazne ich odsudzujú, a to aj v prípadoch, ak sa takéhoto konania dopúšťajú v rámci svojich mimopracovných aktivít jej zamestnanci. Väčšina štatutárnych zástupcov vedeckých pracovísk SAV preto podporila v tejto súvislosti vyhlásenie, v ktorom Blahu vyzvali, aby ukončil svoje pôsobenie v SAV. Podľa nich totiž opakovane a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca a zneužíva slobodu prejavu.

„Pripomíname, že uvedený kolega bol opakovane upozorňovaný na svoje nevhodné správanie. Bez akejkoľvek sebareflexie dotyčného,“ uviedli s tým, že plne stoja za vyjadreniami Etickej komisie SAV, ktorá okrem iného k jeho správaniu konštatovala: „Postavenie vedca sa viaže na istú zodpovednosť vyplývajúcu z členstva v akademickej komunite. Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť ani pri paralelnom výkone inej funkcie/iného povolania. Člen akademickej obce musí primerane zachovávať isté štandardy správania aj v prípade výkonu neakademickej funkcie. Vo všeobecnosti možno legitímne očakávať, že vedec bude politickú diskusiu kultivovať, nie degradovať.“

Blaha vidí za všetkým politiku

Blaha vo svojej reakcii uviedol, že výzvu považuje za ďalší znak politizácie akademických inštitúcií a fašizácie slovenskej spoločnosti. "Ak sa neoliberáli štorcujú, je to pre mňa jasný dôkaz, že robím svoju politiku dobre,“ odkázal. Ako slobodný človek má podľa vlastných slov právo na svoje ľavicové názory. „Za svoju politickú činnosť sa nezodpovedám SAV, ale jedine občanom SR, ktorí mi dali dôveru v parlamentných voľbách,“ uviedol.

SAV má podľa neho právo hodnotiť výlučne jeho vedeckú činnosť. „Nespozoroval som, že by SAV prekážalo, že sa o mojej monografii Späť k Marxovi? píše v oxfordských dejinách politického myslenia, ani to, že knižku Antiglobalista mi vydalo renomované svetové vydavateľstvo Peter Lang,“ myslí si. Okrem iného tiež povedal, že ak majú kolegovia k jeho štúdiám vedecké výhrady, rád si ich vypočujem. "Ale predpokladám, že nemajú erudíciu na to, aby hodnotili moje vedecké texty,“ dodal.

Podľa jeho informácií stojí za aktuálnou politickou výzvou SAV Jozef Vozár, riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV. „Ak sa chce pán Vozár politicky angažovať, nech vstúpi do svojej obľúbenej politickej strany, alebo nech sa stane poradcom Zuzany Čaputovej, ale odporúčam mu, aby nezneužíval akademickú pôdu na politické útoky voči strane SMER-SD,“ uviedol Blaha.

Poslanci čelia atakom

Opozičný poslanec za stranu Smer-SD Ľuboš Blaha potom, ako parlament odobril obrannú zmluvu s USA, zverejnil na sociálnej sieti "zoznam vlastizradcov" ako ho on sám nazval. Ten obsahuje mená a tváre poslancov, ktorí zahlasovali za obrannú dohodu. Uvedené vždy je aj to, odkiaľ konkrétny poslanec pochádza. "Ukazujte na nich prstom, keď pôjdu ulicou vo vašom meste - nech vedia, že si nesú na čele biľag vlastizradcov. Mali by chodiť po kanáloch! Americkí agenti!," apeloval vtedy na ľudí.

Samotní poslanci následne museli čeliť nielen slovným útokom, mnohí z nich si pred domami našli rôzne odkazy priamo v mieste bydliska, dokonca aj na bránach. Poslancovi za SaS Jánovi Benčíkovi dokonca počas víkendu prišla skupina ľudí priamo pred dvere bytu, privolaná bola aj polícia.

Členovia OĽaNO a SaS ešte minulý týždeň informovali o podaní trestného oznámenia. "Podávame ho preto, lebo sa domnievame, že poslanec Blaha ako aj ďalší politici by mali niesť zodpovednosť za to, čo píšu a zdieľajú na sociálnych sieťach,“ uviedol vtedy Benčík.