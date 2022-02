Protestujúci si nedali pokoj: Prišli za poslancom Benčíkom priamo pred bytovku, vchod otapetovali plagátmi!

RUŽOMBEROK - Situácia okolo hlasovania o obrannej zmluve s USA ešte stále aj po niekoľkých týždňoch nie je uzavretá a poslanci, ktorí hlasovali za jej podporu majú stále problémy s protestujúcimi. Je medzi nimi aj Ján Benčík za SaS, ktorého dokonca partia ľudí navštívila priamo pred bytovkou, pričom mu aj búchali na dvere a so sebou mali aj plagáty, ktorými otapetovali celý vchod a tiež schránkový priestor.

O tom, ako prežíval napätý víkend poslanec Benčík, porozprával on sám v statuse, ktorý vydokladoval aj fotografiami. "Syn odišiel na futbal do Popradu, ja pozerám hokej, keď niekto zvoní zdola. Manželka sa ozve, pýta sa kto je, vraj občania. Samozrejme im neotvorí. Hovorím jej, že je iba otázka času, kedy budú pred bytom. A o chvíľu sú naozaj tu," popisuje dianie poslanec za SaS.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Ján Benčík

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Ján Benčík

Ľudia sa začali domáhať Benčíka búchaním na dvere

Čo poslanec povedal, to sa aj stalo. Partia protestujúcich si to namierila dokonca až pred jeho dvere. "Búchanie na dvere, reči o vlastizradcovi, udavačovi, výzvy na otvorenie dverí. Ísť na chodbu a hádať sa s nimi podľa mňa nemá význam. Keď to trvá hodnú chvíľu, zavolám políciu," pokračuje Benčík. Medzitým protestujúci oblepili celý vchod plagátmi o tom, že v týchto priestoroch býva "vlastizradca" a ďalšie podobné prívlastky.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Ján Benčík

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Ján Benčík

Plagátmi "vyzdobili" celý vchod

Následne prípad nabral na obrátkach. "Kým príde polícia, partička je už dolu pred vchodom a odchádza od bytovky. Policajti ich legitimujú, pričom časť z nich pred nimi nalepí plagát na plagátovaciu plochu neďaleko bytovky. Ako zistím neskôr, plagátmi oblepili celý vchod zvnútra aj zvonka. Katarína Boková, predtým členka a kandidátka ĽSNS, už nejakú dobu členka kabaretnej partičky okolo Roberta Šveca zo Slovenského hnutia obrody. Spolu s ňou ďalších 7 - 8 chlapov a dve slovenské zástavy," popísal aj zloženie skupinky ľudí Benčík.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Ján Benčík

Incident rieši polícia

O celom incidente ohľadom tejto skupiny už informuje na sociálnej sieti polícia. "Včera v poobedňajších hodinách prijala polícia na číslo 158 oznámenie, že pred jedným z obytných domov v Ružomberku sa pohybuje hlučná skupina osôb. Táto skupina sa domáhala vstupu do obytného domu, v ktorom býva poslanec Národnej rady Slovenskej republiky so svojou rodinou," píše polícia.

Príslušné zložky Policajného zboru naďalej realizujú v tejto súvislosti bezpečnostné opatrenia, ktoré však z taktických dôvodov nechcú konkretizovať.

INCIDENT V RUŽOMBERKU Polícia v súvislosti s vyhrážkami poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí hlasovali... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Saturday, February 19, 2022