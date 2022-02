Oficiálne čísla potvrdili to, čo vidíme aj v našich peňaženkách! Enormné zdraženie: TAKTO išli hore potraviny, bývanie aj palivá

BRATISLAVA – Platíme stále viac. Štatistický úrad potvrdil to, čo každý z nás už nejaký čas pociťuje na svojich peňaženkách. Hore išli potraviny, energie, bývanie či palivá. Nejde pritom o zanedbateľný nárast, v niektorých prípadoch totiž oproti vlaňajšku ceny stúpli aj o viac ako 10 percent.

Medziročný rast cien v januári 2022 dosiahol najvyššiu mesačnú hodnotu inflácie na Slovensku za viac ako sedemnásť rokov. "Medzimesačne aj medziročne hýbali cenami najdôležitejšie položky spotrebného koša slovenských domácností, a to rastúce ceny potravín o viac ako 8 percenta, bývania a energií, palív o 12,6 percenta. Január však pohol cenami naprieč celým spotrebným košom a zvyšovanie sa prejavilo pri mnohých službách a tovaroch," informoval štatistický úrad.

Ceny oproti januáru 2021 boli vyššie vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Na tejto vysokej hodnote sa podieľali najmä rasty cien potravín, ktoré boli oproti minuloročnému januáru vyššie o 8,4 %. "Potraviny boli medziročne drahšie vo všetkých 9 sledovaných potravinových triedach, najvýznamnejšie vzrástli ceny mlieka, syrov a vajec o 9,4 %, olejov a tukov o 24,6 %, ale tiež zeleniny o 15,3 % či chleba a obilnín o 9,1 %. Z nealkoholických nápojov sme viac zaplatili za minerálne vody, nealko nápoje a šťavy viac o 4,7 %, za kávu, čaj a kakao o 3,6 %. Potraviny a nealkoholické nápoje sú druhou najvýznamnejšou položkou vo výdavkoch slovenských domácností," uvádza štatistický úrad.

Vysoký bol aj rast cien v odbore bývanie a energie, ktorý tvorí najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností. Dosiahol až 12,6 %. "Pod vysoký rast sa podpísali úpravy cien energií v rámci regulovaných sieťových odvetví, aj skutočnosť, že pred rokom tieto ceny klesali. Ceny plynu vzrástli o 19,6 %, elektriny o 11,7 %, tepelnej energie o 11,8 % aj pevných palív o 9,2 %. Okrem toho, aj vplyvom naštartovaného rastu cien stavebných materiálov, naďalej rástlo imputované nájomné (o 14,7 %) aj údržba a oprava obydlia (14 %)," vysvetlili.

Dynamickejšie sa zvýšili aj ceny alkoholických nápojov a tabaku. Destiláty vzrástli v porovnaní s januárom 2021 o 5,4 %, víno o 2,6 % a pivo o 2,2 %.

Celkovú medziročnú hodnotu inflácie stále ovplyvňovali aj ceny palív v odbore doprava, v januári boli medziročne vyššie o 23,2 %.

Vyššie ceny sú aj v hoteloch a reštauráciach a najmä štyri mesiace sú tiež výrazne vyššie ceny v závodných jedálňach, čo bol dopad zmien v štátnom financovaní obedov na základných školách v septembri 2021.

Rast zaznamenali okrem toho aj ďalšie tovary a služby naprieč spotrebným košom, ktoré jednotlivo síce tvoria menej významné položky z hľadiska váhy vo výdavkoch slovenských domácností, ale v súhrne nie sú zanedbateľné. Patria sem napríklad poistenia, ktoré sa medziročne zdvihli o 2,9 %, ceny ambulantných služieb, ktoré narástli o 5 % a napríklad služby osobnej starostlivosti ako kaderníčky či kozmetičky išli hore o 5,2 %.

Ceny vzrástli aj oproti decembru

Rozdiel nie je však markantný iba v medziročnom porovnaní. Ceny išli v januári nahor aj oproti decembru 2021 a to celkovo o 2,7 %. "Spomedzi 12 hlavných zložiek (odborov) spotrebného koša ceny vzrástli v jedenástich, medzimesačný rast zmiernil iba pokles cien odevov a obuvi," uviedli.

Najvýznamnejšie k rastu prispeli vyššie ceny potravín a nealkoholických nápojov. "Vyššie ceny v odbore ovplyvňoval nielen rast cien potravín o 2,9 %, čo bol najvyšší rast za posledné tri roky (od januára 2019), ale po novom aj rast nealkoholických nápojov o 6,7 %. Spomedzi potravín rástli všetky položky, najvýznamnejšie však ceny mlieka, syrov a vajec o 3,2 %, ovocia o 6,2 %, zeleniny o 5,4 %, ale tiež mäsa o 1,1 % či olejov a tukov o 6,3 %. Oproti decembru sme si výraznejšie priplatili aj za kávu, čaj a kakao o 4,7 %, ako aj za minerálne vody a nealko nápoje o 8,2 %," zhrnul štatistický úrad.

Oproti decembru išli hore aj ceny bývania aj energií. Podiel na tom mali nielen drahšie stavebné materiály, ale aj úprava cien energií. "Energie zvýšili ceny v priemere o 13 %, z toho elektrina o 11,7 %, plyn o 19,4 % a tepelná energia o 11,3 %. Imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) oproti decembru zdraželo o 2 % a súčasne boli vyššie ceny aj za údržbu a opravy obydlia o 3,1 %," uviedli.

Zdvihli sa aj ceny alkoholu, a to najmä piva o 4,5 percenta. Pohonné hmoty zasa narástli o 1,2 percenta.

Môžeme čakať lepšie zajtrajšky?

Analytička WOOD & Company Eva Sadovská zhodnotila, že kým v januári 2021 dosahovala inflácia úroveň 0,7 %, v máji 2021 spoľahlivo prekročila 2 % , pričom v decembri 2021 dosiahla až 5,8 %. Celoročná inflácia pre rok 2021 tak dosiahla úroveň 3,2 %. "Očakávame, že v prvom štvrťroku 2022 bude ešte vyššia, dokonca vyššia ako 7 %. V ďalších kvartáloch tohto roka by zdražovanie malo postupne spomaľovať. Priemernú infláciu za rok 2022 momentálne očakávame na úrovni 5 – 6 %, zrejme bližšie k 6 %. Podobný cenový vývoj očakávame aj v prípade potravín. Najvyššiu úroveň by inflácia potravín mala dosiahnuť v prvom kvartáli a to okolo 7 %," uviedla.

Následne by už malo prísť k spomaleniu medziročného tempa rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. "Kým v v roku 2021 boli energie (elektrina, plyn a teplo) medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočil a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch počas vlaňajšieho roka. Slovákom tak náklady na bývanie v tomto roku rastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu," poukázala. Najbližšie mesiace budeme ešte pociťovať drahšie stavebné materiály, pohonné hmoty aj tabak.

Rásť podobným tempom by mali aj platy

Analytička však tiež uviedla, že očakávajú, že podobným tempom, ako rástli ceny, by mali tento rok rásť aj platy. "To v praxi znamená, že zamestnanci by si mali zo svojich tohtoročných miezd dovoliť rovnaké množstvo tovarov a služieb ako vlani. Zdražovanie výraznejšie ale pocítia domácnosti seniorov, ktorým sa v tomto roku valorizovali dôchodky v priemere o 1,3 %, čo je podstatne menej v porovnaní s očakávanou infláciou," uviedla.

Pripomenula tiež, že zdražovaním sú ohrozené aj nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, domácnosti jedného rodiča s deťmi, domácnosti s viacerými deťmi a v neposlednom rade domácnosti so zdravotne znevýhodnenými členmi.

Rátať treba tiež s tým, že vysoká inflácia nielenže oslabuje reálny rast platov, ale znehodnocuje aj úspory obyvateľov na účtoch v bankách.