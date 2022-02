Ceny nehnuteľností išli rapídne hore: Za rozdiel by ste si kúpili drahé auto! Analytici nemajú dobré správy

Národná banka Slovenska to nedávno povedala jasne. V štvrtom kvartáli minulého roku narástli ceny nehnuteľností o viac ako 22 percent. A to na 2 262 eur za meter štvorcový. Pritom najrýchlejší nárast zaznamenali v Prešovskom kraji, kde v priebehu jedného kvartálu narástla cena za meter štvorcový o 150 eur. Podľa portálu hnonline to doteraz bolo presne naopak.

„Dlhodobo bol najslabší s najnižšími cenami. Teraz dobieha zameškané, v ponuke je tam skôr pôvodný bytový fond,“ vysvetľuje Peter Porubský, analytik z Nehnuteľnosti.sk. Ako noviny dodali, celkovo u nás zdraželi aj nájmy, a to o 2,6 percenta. Vyššie ceny nehnuteľností a nájmov však analytici národnej banky pripisujú dopytu, ktorý je vyšší, ako ponuky. Voľných nehnuteľností je totiž veľmi málo. Okrem toho, makroekonóm z VÚB banky Michal Lehuta dodáva, že ceny nastavuje aj pomalá výstavba a zdĺhavé procesy stavebných konaní.

Nízke úroky = vysoký dopyt

Slováci však v súčasnosti zháňajú nehnuteľnosť, ktorú by kúpili, kvôli nízkym úrokovým sadzbám na hypotékach. Tie už dlhší čas drží Európska centrálna banka rekordne nízko, na úrovni zhruba 0,8 percenta. Podľa Lehutu by však v najbližšom období drasticky rásť nemali.

Avšak, u našich susedných susedov – v Českej republike, úroky začali rásť, a to úroveň zhruba troch percent. Ak by sa takýto scenár udial aj na Slovensku, podľa odborníka na reality Viktora Obtuloviča by to spôsobilo len krátkodobý útlm v hone po nehnuteľnostiach. Následne by sa reality kupovali ako predtým. A to z jedného pochopiteľného dôvodu.

„Ľudia potrebujú niekde žiť a Slováci milujú bývať vo vlastnom,“ tvrdí odborník. Ak by sme si zvyšovanie cien premietli do praxe, tak v roku 2020 stál meter štvorcový bytu takmer 2500 eur, koncom minulého roku to bolo už vyše 3000 eur. Ak by si teda človek kúpil byt v súčasnosti, zaplatil by vyše 247-tisíc eur, kým v roku 2020 to bolo necelých 200-tisíc. Rozdiel tak je takmer 50-tisíc, za ktorý by ľudia mohli kúpiť napríklad Mercedes Benz v C-čkovej triede.

Ďalšie zlé správy

A ako to bude s nehnuteľnosťami v najbližšom období? Vyhliadky analytikov nie sú vôbec dobré. Jediným riešením by bola výstavba nájomných bytov, ktoré by zabránili masívnemu zadlžovaniu sa obyvateľov Slovenska, no takáto možnosť je doslova hudba budúcnosti a veľmi nepravdepodobná. Svetlom na konci tunela by však mohol byť fakt, že v roku 2021 bolo rozostavaných takmer 80-tisíc obytných jednotiek, čo je podľa analytika NBS Romana Vrbovského druhý najvyšší počet rozostavaných bytov v histórii. Najvyšší počet bol v roku 2019, a aj to len o 150 bytov.



