Dobrá správa pre seniorov: Prudké zvýšenie dôchodkov, rásť majú rýchlejšie ako ceny! Má to však háčik

BRATISLAVA – Začiatok tohto kalendárneho roka dôchodcom nepriniesol dobré správy. Dôchodky narástli iba o 1,3 percenta. Inflácia a s ňou aj čísla na cenovkách v obchodoch či faktúrach za plyn a a elektrinu však rastú oveľa výraznejšie, čo rozhodne nie je dôvod na radosť. Podľa kompetentných by sa to však malo zmeniť a dôchodky čaká prudký nárast. Má to však háčik – až od budúceho roka.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vysvetlila, že tohtoročný nízky rast dôchodkov vychádza z vývoja inflácie v prvom polroku minulého roka. "Ide o štandardný automatický mechanizmus, ktorý dôchodky zvyšuje podľa vývoja cien v minulom roku," uviedli.

Dobrou správou ale je, že zrýchlenie rastu cien, ktorý začal v druhom polroku a pokračuje v tomto roku, sa v raste dôchodkov ukáže v budúcom roku. „Valorizácia dôchodkov v roku 2023 by preto mala byť výrazne vyššia ako tohtoročná, a na rozdiel od tohto roku by mali dôchodky rásť rýchlejšie ako ceny. Pre rozpočet to bude znamenať, že zatiaľ čo tento rok sa na zvyšovanie dôchodkov dá približne 100 miliónov eur, nasledujúci rok by výdavky Sociálnej poisťovne na zvyšovanie dôchodkov mali vzrásť na rekordných 700 mil. eur,“ sľubujú.

Posunutý efekt bude podľa nich dobiehať ešte v roku 2024, kedy rast dôchodkov opäť výrazne prevýši očakávanú infláciu. „Z toho vyplýva, že návrhy, ktoré volajú po zvyšovaní dôchodkov v tomto roku vo forme extra valorizácie (namiesto jednorazového príspevku) bez toho, aby brali do úvahy valorizáciu dôchodkov v ďalších rokoch, fakticky žiadajú vykompenzovať infláciu v dôchodkoch dva razy," uviedli.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zároveň pripomenula, že v prípade veľkej časti dôchodcov došlo v posledných týždňoch k výplate jednorazového transferu vo forme odmeny za očkovanie vo výške 200, respektíve 300 eur, čo z väčšej miery kompenzuje aktuálny inflačný nárast. V porovnaní s tým avizovaná 3-percentná extra valorizácia priemerného starobného dôchodku znamená jeho ročný nárast o 184 eur.

Do úvahy je podľa nich potrebnú vziať aj to, že v posledných dvoch rokoch došlo k zvyšovaniu transferov cielených na dôchodcov z nízkymi dôchodkami, konkrétne ide o výraznejšie zvýšenie minimálneho dôchodku a zvýšenie tzv. 13. dôchodku o 100 eur pre túto skupinu dôchodcov dôchodcov, keď samotný takzvaný 13.dôchodok ministerstvo práce pokladá za sociálnu dávku, ktorá je určená prioritne pre dôchodcov s nízkymi dôchodky.

Poukázali aj na údaje Štatistického úradu SR, z ktorých vyplýva, že mnohodetné neúplné rodiny sú viac vystavené riziku chudoby ako dôchodcovia.