Ostrá výmena názorov medzi Dankom a Šeligom: Nevypisujte mi na Facebooku, odkázal šéf národniarov! Padla aj výzva

Predseda Slovenskej národnej strany na sociálnej sieti zverejnil status, v ktorom vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby okamžite vypla osvetlenie Prezidentského paláca. Ten bol totiž nasvietený vo farbách ukrajinskej zástavy. "Zbláznili ste sa? Čo si to dovoľujete? Akým právom takto zneužívate prezidentský úrad? Pani Čaputová, čo to píšete o akej vojne na Ukrajine? Strašíte nás a deptáte, len aby ste si odôvodnili prítomnosť amerických vojsk na Slovensku! Na našom Prezidentskom paláci nemajú čo robiť ukrajinské farby! Vypnite to okamžite a prestaňte už hrať túto hru pre západné veľmoci!," rozčuľoval sa Danko.

SNS vyzýva Zuzanu Čaputovú, aby okamžite vypla osvetlenie Prezidentského paláca, ktorý nasvietila farbami Ukrajiny.... Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Wednesday, February 16, 2022

Pod takýmto príspevkom sa strhla diskusia s viac ako 1 200 reakciami. Jedna z nich pochádzala práve z pera poslanca Juraja Šeligu. "Pán Danko, ja neviem čo Vám sľúbili za to, že budete robiť to, čo robíte, ale oklamali Vás. Užitočných (viete čo) odhodia… už Vám to urobil Kremeľ a urobil a urobí Vám to aj Fico. Nechcete sa poučiť a stále sa necháte používať. Ukrajina je náš sused a jej územná celistvosť a bezpečnosť je opäť ohrozená. Je správne ukázať aj takýmto gestom solidaritu. Prestaňte útočiť na pani prezidentku Čaputová ako nejaký hulvát! K tomu Vás zas vyzývam ja," odkázal Dankovi Šeliga s tým, že od bývalého predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je to trápne. A konflikt bol na svete.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS

Komentár si totiž všimol aj šéf národniarov, ktorý naň zaregoval napísaním ďalšieho statusu – tentokrát špeciálne venovaného Šeligovi. „Pán Šeliga sa ma vraj verejne na Facebooku pýta, kto ma platí, keď som na hranici kritizoval príchod vojsk USA. Pán Šeliga, nie som ako vy a ani Zuzana Čaputová. Vy by ste mohli verejne povedať, kto vám platil protesty a pani Čaputová by mohla zverejniť kompletné náklady svojej prezidentskej kampane. Platí stará múdrosť ´Podľa seba, súdim teba´Pán Šeliga, jednoducho tu nechcem cudzie vojská, čo je na tom zlé? Chcem hrdé, sebavedomé a suverénne Slovensko," uviedol Danko.

Kto Vás platí, pán Šeliga? Pán Šeliga sa ma vraj verejne na Facebooku pýta, kto ma platí, keď som na hranici kritizoval... Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Thursday, February 17, 2022

Poslancovi za stranu Za ľudí odkázal, že na rozdiel od neho niečo pre tento národ urobil. „Keď budete v parlamente, opýtajte sa, ako to tam vyzeralo pred rokom 2016. Skúste aj Vy aspoň niečo urobiť pre Slovákov. Neslúžte len záujmom USA. Útočiť a kritizovať je ľahké," tvrdí. "Ak chcete diskusiu, nevypisujte mi na Facebook," odkázal mu a doložil, že nemá problém stretnúť sa s ním v televíznej diskusii. Na záver statusu dokonca uverejnil aj svoj podpis – Andrej.