Cirkus pri rokovaní o zmluve s USA, výber najtrápnejších momentov: Kam až klesne slovenský parlament?

BRATISLAVA - Parlamentná demokracia často zažíva svoje svetlé, no v poslednej dobe skôr tie temné chvíľky. Už takmer na týždennom poriadku sledujeme protesty na uliciach a najnovším bodom konfliktu sa stalo schvaľovanie obrannej zmluvy s USA v parlamente. Pred ním včera povstala protestujúca masa ľudí a vo vnútri sa diali ešte neuveriteľnejšie veci. Aj takto vyzeral utorok v parlamente, ktorý si poslanci určite do archívu úspechov nedajú.

Keď sa priblížil deň schvaľovania obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými, len málokto tušil, čo poslancov a verejnosť, ktorá sa na rokovanie chystala pozerať, čaká. Rokovanie sa začalo o jednej poobede a už krátko pred ním sa na jeho program narýchlo prisľúbil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý chcel poukázať na nevýhodnosť vyrokovanej zmluvy.

Protest sa rozbehol už pred začiatkom schôdze

Ešte pred samotným začiatkom schôdze to na námestí Alexandra Dubčeka už vyzeralo skôr na veľký protest, ktorý pomaly rozbiehali kotlebovci z ĽSNS.

Politická úroveň sa ukázala po vystúpení Naďa

Už v prvých minútach schôdze bolo jasné, že nepôjde o len tak jednoduchú a bežnú schôdzu schválenia prostej zmluvy. Keďže predkladateľ bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), opozícia si ho prišla na čele s Marianom Kotlebom doslova "vychutnať". Naď totiž nestihol v pléne poriadne ani prečítať odôvodnenie návrhu a ihneď sa spustil piskot a blokovanie rečníckeho pultu s vlajkou Slovenska, na čo koaliční poslanci Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak z SaS odpovedali prezentovaním vlajky Ukrajiny.

To si však poslanci Andrej Medvecký a Marek Kotleba len tak nenechali, a kým jeden začal vlajku a poslanca Žiaka oblievať vodou, ten druhý sa rozhodol vlajku Žiakovi z rúk vytrhnúť.

Naďa následne prerušili v pokračovaní odôvodňovania návrhu viacerí predstavitelia ĽSNS, ktorí sa začali za jeho chrbtom zhromažďovať, no pridali sa aj viacerí koaliční poslanci. Celá situácia napokon skončila tak, že Naď musel návrh odôvodniť z iného miesta a hlasným tónom, aby prekričal piskot a buchot v sále.

Medzinárodný škandál a ospravedlnenie

Celý incident sa, bohužiaľ, odprezentoval zahanbujúco aj na medzinárodnej úrovni. Strhnutie ukrajinskej vlajky z rúk Žiaka poslancom Kotlebom si totiž všimlo aj ukrajinské veľvyslanectvo, ktoré požadovalo za celý incident ospravedlnenie. To neskôr skutočne aj prišlo, a to priamo zo statusov Naďa aj ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS).

"Je mi to ľúto a hanbím sa za to o to viac, že k tomu došlo práve počas mojich rokovaní v Kyjeve," dodal smutný Korčok.

Žilinkovi dali poslanci košom, a tak sa obrátil na médiá

Na schôdzu sa predtým dostavil aj sám generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý mal v pláne vystúpiť, no poslanci ho s nedostatočným počtom hlasov na jeho vystúpenie (len 59 poslancov bolo za, pozn. red.) nepustili k slovu a ten bez ďalších slov a v tichosti zo sály odišiel, na čo začal ešte väčší piskot v sále, pričom Žilinku po príchode do parlamentu protestujúci chválili a tlieskali mu.

Žilinka sa však nevzdal a neskôr médiám v statuse aj e-mailom adresoval celý svoj dlhý príhovor, ktorý chcel k obrannej zmluve predniesť. V ňom prirovnal aktuálnu zmluvu s historickou sovietskou zmluvou, pričom aj táto sovietska bola podľa jeho názoru pre nás výhodnejšia. Týmto vyjadrením si proti sebe postavil prakticky viacerých vplyvných členov koalície vrátane ministra obrany Jaroslava Naďa. Žilinka ešte odkázal, že tento deň by si každý občan Slovenska mal zapamätať.

Naď si poriadne udrel do Žilinku a jeho slová v prejave nazval začiatkom prezidentskej kampane

Poslanci SaS a OĽaNO sa ešte podvečer zhromaždili pred novinármi, aby im odprezentovali svoj postoj na utorkovú schôdzu, no najviac priestoru bol určený ministrovi Naďovi, ktorý poriadne "vykúpal" Žilinku za jeho prejav. "Pán Žilinka začal svoju prezidentskú kampaň," skonštatoval nahnevaný Naď. "To, čo dneska napísal na ten papier, to je absolútne voči základným záujmom Slovenskej republiky. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, že čo s tým ďalej," dodal Naď.

Medzitým sa pred parlamentom už slova na provizórnej tribúne ujali aj opoziční politici zo spektra Smeru-SD, keď pred kričiacim davom vystúpil aj Robert Fico či Ladislav Kamenický.

Hrozba od Kollára zafungovala ... na pár hodín

Keď už bola niekoľko hodín schôdza narúšaná striedaním krátkych priebehov a poslaneckých grémií, predseda parlamentu to už nevydržal. Vyrušujúcim kotlebovcom a ďalším poslancom pohrozil, že celú rozpravu zruší hlasovaním, ak sa bude ešte pokračovať v piskote a hluku počas rozpravy. Učinil tak až po tom, keď kotlebovci v prejave už rušili aj samotného Roberta Fica. "Ak bude naďalej narúšaný priebeh, využijem možnosť bez ďalšieho pokračovania ukončiť rozpravu s následným hlasovaním zajtra o 11:00," povedal neskôr na brífingu predseda Kollár, pričom táto hrozba zafungovala na niekoľko hodín.

Tvrdou hudbou spôsobil koniec rozpravy až poslanec Mizík

Dalo sa však už iba rátať minúty, kým Kollár svoje slová hrozby naplní, keďže "DJ-ského pultu" sa ujal neskôr aj Stanislav Mizík z ĽSNS a na počítači púšťal pomocou reproduktorov rockovú hudbu či zvuk sirény. Počas prejavu Petra Osuského znel v sále opäť zvuk sirény. To už predsedajúci schôdze nevydržal a zvolal krátko pred desiatou hodinou večer posledné poslanecké grémium, ktorého záver spočíval v naplnení slová hrozby ukončenia rozpravy, čo nakoniec poslanci 79 hlasmi odobrili. Rozpravu tým Kollár nadobro ukončil a hlasovanie bude prebiehať až dnes po 11:00 spolu so záverečnými rečami.