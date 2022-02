Naďovi došla trpezlivosť: VIDEO Po Žilinkovom prejave vybuchol, veď prokurátor si začal prezidentskú kampaň!

VIDEO Tlačová konferencia poslancov OĽaNO, SaS a Za ľudí:

Prirovnanie k sovietskej zmluve z minulého režimu

Krátko na to, ako bol Žilinka so svojím prejavom v pléne hlasovaním odmietnutý, celý ho zverejnil na webovej stránke Generálnej prokuratúry SR. V ňom uvádza viacero dôvodov, prečo je zmluva s USA nevýhodná a ju prirovnal aj k zmluvám z minulosti. V prejave totiž prirovnáva aktuálnu obrannú zmluvu k okupačnej zmluve z roku 1968. Celý prejav neskôr čítal v pléne podpredseda Národnej rady Juraj Blanár (Smer).

Prostá reakcia predkladateľa Naďa, začal prezidentskú kampaň

Naď si krátko po uverejnení prejavu Žilinku, s ktorým nemohol vystúpiť, urobil vlastný názor a médiam povedal nasledovné. "Pán Žilinka začal svoju prezidentskú kampaň," začal Naď, ktorý už na Žilinkovi nenechal jedinú suchú nitku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Do Moskvy sa chodil klaňať, ako kedysi Andrej Danko, dodáva Naď

Naďa sa totiž pýtali, čo si o Žilinkovom zverejnenom prejave myslí. Ten na otázky odpovedal, že generálny prokurátor je: "človek, ktorý je strašne dezorientovaný v medzinárodnom prostredí. Ak je to aj cesta pána generálneho prokurátora do Moskvy, kde sa išiel, podobne ako kedysi Andrej Danko, klaňať človeku na sankčnom zozname, s ktorým podpisoval dohodu o boji s kybernetickými útokmi, tak tento pán dnešným listom sa kvalifikoval na to, aby sa zvážilo to, či už nie je potrebné na neho podať podanie. Lebo to, čo dneska napísal na ten papier, to je absolútne voči základným záujmom Slovenskej republiky. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, že čo s tým ďalej," tvrdo zareagoval minister obrany a predkladateľ obrannej dohody Jaroslav Naď na Maroša Žilinku.