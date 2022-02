Poslanci otvorili piatkové rokovanie správami o použití odposluchov

Plénum sa má počas piatka vrátiť k diskusii o návrhu Miloša Svrčeka (Sme rodina) novelizovať Ústavu SR. Svrček chce ňou umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu ústavným zákonom aj referendom. Okrem iného navrhuje, aby sa referendum o skrátení volebného obdobia nemohlo konať prvý a posledný rok volebného obdobia. V zmysle návrhu by mal v prípade úspešného referenda predseda NR SR vyhlásiť voľby do parlamentu do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda.