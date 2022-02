MIMORIADNY ONLINE Deň D pre zmluvu s USA sprevádzajú incidenty: Žilinku odmietli, kotlebovci vyvádzali v pléne

BRATISLAVA - Priblížil sa k nám ďalší veľký parlamentný deň D. Poslanci dnes môžu rozhodnúť o dlho diskutovanej téme - obrannej spolupráci Slovenska s USA. Tá vyplýva s už ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) podpísanej dohody, ktorá teraz musí prejsť dôverou parlamentu. Ide o jeden z dôležitých krokov, ktorý tak rozhodne o osude celej zmluvy a či ako taká vstúpi do platnosti. Dnešné hlasovanie je však ohrozené a nie je isté, či nebude tesné, a to aj pre karanténu niektorých poslancov. Navyše sa pred bránami Národnej rady chystá viacero protestov proti schváleniu tejto dohody.

parlament dnes rokuje o súhlase s obrannou zmluvou SR s USA

na schválenie zmluvy potrebuje parlament vyjadriť súhlas aspoň 76 poslancov

pred parlamentom už prebiehajú protesty

priebeh schôdze je komplikovaný a rečnícky pult je od začiatku blokovaný

15:33 Podpredseda parlamentu Juraj Blanár oznamuje zoznam poslancov, ktorí sú prihlásení do rozpravy. Kotlebovci sa stále zdržiavajú pri rečníckom pulte.

Pred parlamentom je už medzitým postavené pódium, na ktorom sa striedajú protestujúci rečníci.

15:22 Kým skončí prestávka, v pléne sa stále osamote zdržiava len zopár poslancov ĽSNS.

15:09 Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini kritizuje postup poslancov z radov ĽSNS, ktorí ostatných oblievali vodou. Jedným dychom ale tiež kritizuje aj vládu, ktorá zmluvu s USA prichádza. "Dokedy to chcete takto napínať? Až dovtedy kým sa ľudia začnú na ulici byť?" vyzýva na pokoj Pellegrini, ktorý sa bojí, že toto celé je ešte len začiatok.

15:08 Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti uviedol v status, v ktorom občanom odkazuje, aby si vraj dnešný deň zapamätali. Ten zverejnil svoju reč, ktorú chcel v pléne predniesť na webovej stránke Generálnej prokuratúry SR.

15:04 Podobné myšlienkové pochody zdieľal v statuse nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

14:47 Poslanec Juraj Šeliga už v kontexte dnešného diania v parlamente hovorí o zvážení väčšej pôsobnosti parlamentnej stráže.

14:32 S procedurálnym návrhom vystúpil Robert Fico (Smer). Fico chce, aby podpredseda NR SR Juraj Blanár vystúpenie odmietnutého Žilinku prečítal. Toho pritom označil za generálneho prokurátora koalície. Žilinka totiž už svoje vystúpenie medzičasom poskytol médiám. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel chcel otvoriť rozpravu schôdze, no keďže sú v dôsledku oblievania vodou poškodené hlasovacie zariadenia, musia si poslanci minimálne na polhodinu urobiť prestávku. Medvecký a Krupa aj tak pokračujú v blokovaní rečníckeho pultu slovenskou vlajkou.

14:26 Poslanec Juraj Krúpa (OĽaNO) prednáša správu ústavnoprávneho výboru k obrannej dohode s USA. Aj on prednáša svoju reč so zvýšeným hlasom. Sála sa naďalej zvukovo otriasa v piskote a pokrikoch.

14:23 Naď v odôvodňovaní návrhu priznáva, že zopár poslancov ešte pred niekoľkými hodinami chceli návrh na obrannú zmluvu podporiť, ale už nemôžu lebo "taká je politika", citoval. Naď skončil svoju reč, na čo koaliční poslanci vstávajú zo sedačiek a postojačky mu tlieskajú. "Napriek silnej dezinformačnej kampani Slovenská republika uzatvorením dohody o spolupráci s USA žiadnym spôsobom neprichádza o svoju suverenitu. Naopak, naši spojenci nám našu suverenitu garantujú," podčiarkol minister.

14:22 Poslanec Ondrej Dostál (SaS) na sociálnej sieti komentuje aktuálne dianie v parlamente po svojom.

14:18 Naď pokračuje zvýšeným hlasom v odôvodňovaní návrhu priamo z miesta poslanca. Naďalej znie v sále piskot a pokriky. Pred parlamentom zatiaľ pokračujú protestné zhromaždenia.

14:04 Grémium skončilo, slova sa opäť ujal Naď a opäť je prerušovaný piskotom a pokrikmi opozičných poslancov. Naď sa už posadil na iné miesto. Aj z aktuálnych záberov z pléna sa dá povedať, že parlamentná kultúra je v týchto minútach doslova na bode mrazu.

13:51 Vicepremiérka Veronika Remišová komentuje Žilinkov krok a snahu vystúpiť v parlamente. Chápe to aj ako politikárčenie a vyzýva ho, aby vstúpil do politickej strany, ak tak chce pokračovať ďalej.

13:45 K Naďovi pristupuje poslanec Marian Kotleba a snaží sa Naďa prerušiť v rozprávaní, na čo Kollár prerušil schôdzu a zvoláva poslanecké grémium. V sále poriadne hustne atmosféra a za Naďom sa zhromažďuje čoraz viac poslancov z radov ĽSNS. Prichádzajú aj poslanci koalície.

13:44 Opoziční poslanci z radov Republiky a ĽSNS prerušujú každé slovo Naďa piskotom. Ten sa pýta Smeru a Hlasu či im nevadí, že sa spájajú s týmito poslancami.

13:41 Poslanci ĽSNS pred vystúpením Jaroslava Naďa pred rečníckym pultom odhalili slovenskú vlajku, zatiaľ čo koaliční poslanci Cigániková a Žiak prišli s vlajkou Ukrajiny, na čo začal ukrajinskú vlajku poslanec Andrej Medvecký z ĽSNS oblievať vodou. Kollár na incident zareagoval vykázaním poslancov Andreja Medveckého a Petra Krupu zo sály. Krupa a Medvecký odmietajú odstúpiť od rečníckeho pultu, a tak vystúpenie Naď realizuje z miesta. V parlamente sa ozýva piskot z píšťaliek a buchot z poslaneckých lavíc.

13:35 Poslanci neodsúhlasili vystúpenie Maroša Žilinku počas schôdze . Žilinka zo sály odišiel.

13:35 Program schôdze NR SR bol tesne 76 poslancami schválený .

13:33 Po grémiu by sa malo hlasovať naraz o programe schôdze a aj o vystúpení Žilinku. Nakoniec sa však o tom hlasuje oddelene.

13:31 Atmosféra pred parlamentom je medzitým stále hustá a protestujúci buď piskotom alebo potleskom reaguju na podnety a dianie zo schôdze parlamentu, ktorá sa prenáša aj cez internet.

13:27 Poslanec Boris Susko protestoval, že pred rokovaním o takomto bode musí uplynúť 30-dňová lehota, a preto bolo zvolané grémium. Táto doba uplynie približne až o mesiac.

13:19 Na schôdzi je prítomný aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorého protestujúci dav vonku vítal s potleskom. V úvode schôdze nastali mierne turbulencie ohľadom poradia schvaľovania programov a poslaneckých návrhov pred schôdzou. Preto Kollár zvolal okamžité poslanecké grémium.

13:06 Boris Kollár otvára schôdzu a zisťuje účasť. Sála je uznášaniaschopná a prítomných je 79 poslancov.

12:50 Rokovanie parlamentu o obrannej zmluve s USA by malo začať o desať minút. Pred parlamentom sa už pomaly schádzajú priaznivci a členovia ĽSNS na jednom z protestov proti obrannej dohode.

12:30 Počas schôdze chce vystúpiť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý formálnym spôsobom požiadal Borisa Kollára o vystúpenie.

12:05 Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencia vyjadril, že bude chcieť presadiť tzv. aklamatívne hlasovanie. Znamenalo by to, že poslanci by sa mali počas hlasovania pozrieť do kamery a povedať, ako za zmluvu s USA zahlasuje.

Jeden výbor sa vyslovil za odsúhlasenie, ďalší zas neprijal žiadne uznesenie

Parlamentný brannobezpečnostný výbor odporúča Národnej rade (NR) SR vysloviť súhlas so zmluvou o obrannej spolupráci medzi vládou SR a USA a zároveň rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ústavnoprávny výbor (ÚPV) NR SR v pondelok k obrannej dohode neprijal uznesenie. O zmluve bude parlament rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa začína v utorok (8. 2.).

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) obhajoval na výboroch uzavretie dohody s tým, že USA je strategickým spojencom SR a jej prijatie je v súlade bezpečnostnou i obrannou stratégiou SR. Zmluva má posilniť spoluprácu krajín v oblasti obrany a vytvoriť jej právny rámec. Umožní napríklad pravidelné bilaterálne konzultácie o bezpečnostných hrozbách a výzvach nad rámec NATO.

Niektorí sa búria a zbierajú podpisy pod petíciu

Viacero občianskych iniciatív s uzavretím dohody nesúhlasí. Zbierajú preto podpisy pod petíciu za vypísanie referenda za zrušenie obrannej dohody s USA. Ako informoval v pondelok petičný výbor, zmluvu považujú za jednostrannú, nevyváženú a nebezpečnú. Vzhľadom na členstvo SR v NATO je podľa nich nepotrebná. Obávajú sa, že by mohla vniesť komplikácie do komunikácie medzi Ruskom a Západom. Americká interpretačná doložka je podľa nich v rozpore so slovenskou.

Dohodu o obrannej spolupráci (DCA) už odsúhlasila vláda, minulý týždeň ju zástupcovia SR a USA podpísali v americkom Washingtone. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Opozícia je proti

Poslanci okolo predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho nepodporia obrannú dohodu s USA. Uviedol to Pellegrini v pondelok počas tlačovej konferencie. Dohodu o obrannej spolupráci (DCA) už odsúhlasila vláda, minulý týždeň ju zástupcovia SR a USA podpísali v americkom Washingtone. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Peter Pellegrini a advokát Miroslava Výboha Ladislav Smejkal.

Zdroj: Maarty

Poslancom už prišiel aj vyhrážny list s nábojom!

O tom, že schválenie tejto dohody nie je pre poslancov žiadným prechádzaním sa po ružovej záhrade svedčí aj incident z minulého týždňa, keď poslancovi OĽaNO Andrejovi Stančíkovi prišla do schránky mimoriadne podozrivá zásielka s prilepeným nábojom.

Ten vidí za vyhrážkami opozičné strany a jej podporovateľov, ktorým odkázal, že žiadne nechutné a agresívne vyhrážky jeho vedomie a svedomie nezlomia. "Fico, Blaha a Mazurek tu radikalizujú agresívnu časť spoločnosti, aby cez vyhrážky a nadávky zastrašili poslancov," uviedol. "Verím, že sa poslanci nenechajú zastrašiť a nekapitulujú pred týmto zlo," dodal. Pripomenul aj to, že prezidentke postavili pred palácom šibenicu.