Ďalšie dno politickej kultúry v parlamente: VIDEO Kotlebovci počas minúty ticha odišli zo sály

BRATISLAVA - Tento týždeň toho už bolo viac ako dosť, no zrejme nie pre všetkých. Reč je o politickej kultúre v Národnej rade, ktorá sa v utorok otriasala v základoch, no dnes ju členovia ĽSNS na čele s Marianom Kotlebom pochovali ešte nižšie. Po nečakanom úmrtí exministra zahraničných vecí Eduarda Kukana si poslanci uctili jeho pamiatku minútou ticha. Kotlebovci však počas tejto pietnej chvíle v sále chýbali a po nej sa na svoje miesta ihneď vrátili!

Poslanci Národnej rady (NR) SR si pred štvrtkovým hlasovaním pripomenuli minútou ticha osobnosť zosnulého Eduarda Kukana.

O zosnulom Kukanovi povedal niekoľko slov Osuský

Podpredseda Zahraničného výboru NR SR Peter Osuský (SaS) pripomenul, že Kukan formoval zahraničnú politiku Slovenska v jednom z najkľúčovejších okamihov doterajšej histórie našej krajiny. Ako minister zahraničných vecí sa zaslúžil o to, že sme stabilnou a rešpektovanou súčasťou EÚ a NATO. "Bol to výnimočný človek a diplomat, ktorý stál pri zrode našej zahraničnej služby a pri rozhodnutiach, ktoré zásadne pomohli Slovensku na ceste do EÚ a NATO," povedal v pléne NR SR. Osuský si myslí, že Kukan zostane inšpiráciou pre mnohé generácie politikov, diplomatov i širokej verejnosti.

Neuveriteľný krok zo strany poslancov klubu ĽSNS

Z prvotných záberov na poslanecké lavice sa všetko javí bežné, až kým si nevšimnete lavice poslancov za klub ĽSNS, ktoré sú prázdne. Kotleboví poslanci sa totiž na minútu ticha evidentne zámerne nedostavili a na svoje miesta sa posadili bezprostredne po nej. Na poslaneckej lavici neďaleko miesta, kde sedáva poslanec Stanislav Mizík pritom stále nechýbali rozostavené reproduktory ešte z utorka, keď prerušoval schôdzu pušťaním zvuku sirény.

Tento krok vyzerá zo strany spomínaných poslancov mimoriadne eticky aj politicky nevhodne, no aj tak sme klub oslovili a pýtali sme sa ich, čo bolo za týmto záhadným odchodom zo sály počas tejto kľúčovej chvíle rokovania. "Minúta ticha je prejav poslednej úcty človeku, ktorý si tú úctu zaslúži," odpovedal na naše otázky Martin Beluský z ĽSNS.

V sále pritom počas minúty ticha stáli aj bývali členovia ĽSNS a súčasní predstavitelia strany Republika ako Milan Mazurek či Miroslav Suja.

Bývalý minister zahraničných vecí, poslanec Národnej rady SR a Európskeho parlamentu Eduard Kukan zomrel v stredu (9. 2.) vo veku 82 rokov. Vyučoval na katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave.