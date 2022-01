COVID pozitívni pribúdajú rýchlo, situácia sa zhoršila všade: OMIKRON vlna už prepukla! Štát sa pripravuje na tlak

BRATISLAVA - Na dnešnom rokovaní vlády budú na stole viaceré témy. Okrem iného by mal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informovať o detailoch, ako budeme postupovať počas vlny omikronu.

vláda dnes bude okrem iného riešiť aj napätie medzi Ukrajinou a Ruskom, pokračovať v zasadnutí má aj bezpečnostná rada

včera sa na koordinačnej porade stretli minister zdravotníctva a minister vnútra spolu s ďalšími štátnymi tajomníkmi, témou bol omikron, o detailoch majú hovoriť na dnešnom rokovaní

Lengvarský odporúča dodržiavať štyri hlavné zásady

karanténa pre zaočkovaných by sa mohla ešte skrátiť, zatiaľ nie je jasné, či o tom bude vláda hovoriť

VIDEO Aktuálna epidemiologická situácia

VIDEO Premiér Heger k povinnému očkovanie: Je možné ho zaviesť štyrmi spôsobmi

Aktualizované 15:15 "Kvôli Kilečku bola škoda 15 miliónov eur pre verejný rozpočet," povedal Matovič na Sulíkov návrh. Návrh na zníženie DPH pre gastro by bol výpadok 150 až 200 miliónov eur ročne v štátnom rozpočte. "Musia navrhnúť nielen kde rozdať, ale aj komu zobrať," povedal.

Aktualizované 14:25 Minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že aj v stredu bude kvôli Ukrajine rokovať bezpečnostná rada, budú na nej popísané vojenské systémy.

Aktualizované 14:20 Minister zahraničia Ivan Korčok, hovorí, že referendum je téma pre tých, ktorí šíria strach. "Je to politikárčenie," povedal Korčok. Vyjadril sa aj k obrannej dohode s USA, ku ktorej opozícia požaduje referendum. Vláda o zmluve rozhodla jednomyseľne.

Aktualizované 14:08 Podávanie monoklonálnych protilátok sa zrejme na Slovensku ukončí, keďže štúdie ukazujú, že nezaberajú tak, ako sa predpokladalo. "Rokujeme o Paxlovide. Je to riešené na úrovni Európskej komisie," povedal o lieku Lengvarský.

Akualizované 14:02 Minister k povinnému očkovaniu

Podľa Lengvarského teraz,keď čelíme omikronu, by asi nebolo vhodné a rozumné tlačiť ľudí do povinného očkovania. "Som minister zdravotníctva a nemám problém zobrať povinné očkovanie na svoje plecia," povedal s tým, že sa uvidí, aký bude po omikrone vývoj.

Aktualizované 13:50 Právna analýza k povinnému očkovaniu bude zverejnená. Je to teoretický dokument a ak sa vláda rozhodne, že o povinnom očkovaní bude uvažovať, bude potrebné urobiť aktualizačnú analýzu, uviedla Mária Kolíková.

"Analýza bude zverejnená. Myslím, že sa v nej dozviete všetko," reagovala Kolíková na otázky novinárov s tým, že základnou otázkou analýzy bol súlad s Ústavou SR pri úvahách o povinnom očkovaní a v akých konkrétnych prípadoch a či možno hovoriť o špecifických skupinách osôb, s ohľadom na ich osobitnú zraniteľnosť i vek.

Aktualizované 13:48 Niektoré nemocnice majú triážne stany už od druhej vlny, napríklad v Banskej Bystrici. "Od nás zatiaľ pokyn nevyšiel. Nemusia to byť len stany, môže to byť aj budova, špeciálne vyčlenená na tento účel," uviedol Lengvarský.

Aktualizované 13:42 Dochádza k výraznému nárastu s počtom prípadov, v priemere denne 8500 prípadov. "Naďalej však vidíme pokles hospitalizovaných pacientov," informoval Matej Mišík, šéf z Inštitútu zdravotných analýz. Omikron vlna udrela všade na Slovensku, v 14 okresoch došlo k viac ako strojnásobneniu prípadov. "Za minulý týždeň bolo 519 výjazdov zdravotníkov k pacientom," uviedol s tým, že počet výjazdov sa zvýšil, počet hospitalizovaných zatiaľ nie.

Aktualizované 12:30 Novou štátnou tajomníčkou MZ bude Lenka Dunajová Družkovská

Novou štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva SR bude od štvrtka 27. januára Lenka Dunajová Družkovská. Jej vymenovanie schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Vo funkcii štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva k strede končí Kamil Száz

Aktualizované 12:20 Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec vyjadril sklamanie, že na vláde nebol zaradený druhý balík administratívnej záťaže, tzv. Kilečko 2. "Mali sme dohodu, že bude zaradený na prvú vládu tohto roku. Napriek tomu, že je koniec januára, balík nebol zaradený a z toho sme sklamaní," povedal Oravec.

Aktualizované 11:53 Vláda schválila národnú stratégiu riadenia rizík bezpečnostných hrozieb

Štát sa chce zamerať na posilnenie efektívneho riadenia bezpečnostných rizík. Systémové opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie na bezpečnostné hrozby navrhuje v Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb SR. Dokument v stredu schválila vláda. Akčný plán plnenia stratégia na roky 2022 až 2024 má predložiť minister vnútra do konca júna.

Aktualizované 11:52 Podrobnosti o plánovaní obrany štátu vrátane súvisiacej dokumentácie, ale aj postup pri plánovaní použitia ozbrojených síl na účely obrany štátu upravuje nová smernica vlády. Kabinet ju schválil v stredu.

"Cieľom smernice je vytvorenie podmienok na zladenie uvedených štyroch plánovaní a ich výstupov. To zefektívni vytváranie a tiež použitie ozbrojených síl na základe plánov ich použitia v čase vojny a plánov ich použitia v čase vojnového stavu a ďalších obranných kapacít štátu," uvádza ministerstvo obrany v predkladacej správe.

Aktualizované 10:33 Situácia na hraniciach Ukrajiny a Ruska je podľa premiéra znepokojivá. "So znepokojením sledujeme vývoj na hraniciach Ukrajiny s Ruskom. Za Slovensko môžem zopakovať, že podporujeme suverenitu, územnú celistvosť a nezávislosť Ukrajiny. Je nevyhnutné deeskalovať toto napätie, sadnúť si k stolu a vrátiť sa k dialógu," uviedol Heger.

Aktualizované 10:32 "Dnes sme v prudko stúpajúcej vlne omikron a čakáme, ako sa prejaví v nemocniciach. Zatiaľ nemáme dostatočné dáta a musíme počkať na odznenie vlny. Variant sa šíri veľmi rýchlo, čo vidíme aj dnes v rekordnom počte pozitívnych testov," povedal premiér.

Aktualizované 10:24 "Ak sa opäť objaví variant, ktorý by mohol ľudí dostať opäť do nemocníc, vtedy môžeme uvažovať o povinnom očkovaní," uviedol s tým, že nemocnice zapĺňali najmä ľudia nad 60 rokov.

Aktualizované 10:23 Povinné očkovanie sa dá zaviesť štyrmi spôsobmi:

- novelizáciou vyhlášky ministerstva zdravotníctva (č. 585 z roku 2008).

- novelizáciou vyhlášky ÚVZ SR alebo RÚVZ SR

- novelizáciou zákona o ochrane verejného zdravia

- zavedením samostatného zákona.

Aktualizované 10:20 Premiér Eduard Heger sa vyjadril k záverom analýzy k zavedeniu povinného očkovania. "Povinné očkovanie proti COVIDU je legitímnym nástrojom štátu s cieľom ochrany verejného zdravia. V analýze sa jasne uvádza, že vakcíny sú bezpečné, zabraňujú šíreniu ochorenia, znožujú riziko hospitalizácie a následného úmrtia. Benefity vakcinácie sú preukázateľné," povedal.

Aktualizované 10:04 Minister obrany Jaroslav Naď, že Bučka bol tajomníkom a s príchodom Mikuláša Dzurindu ukončil pôsobenie vo vojenskom spravodajstve. Od 90. rokov v ňom nerobil. "Evidovali sme, že sa pohyboval v blízkosti skupiny okolo pána Jahnátka a pána Bödöra," povedal na margo vyšetrovania smrti Bučka s tým, že mu je ľuto, že vyhasol ľudský život.

Aktualizované 10:00 Minister vnútra Roman Mikulec sa vyjadril k smrti exšéfa vojenských tajných Petra Bučku. "Prebieha od vyšetrovanie, musíme si počkať. Musíme to rešpektovať. Poznal som ho spred 20 rokov," uviedol s tým, že sa to rieši od včera a vie aj o prítomnosti Daniela Lipšica na mieste činu. Pracoval aj na ministerstve hospodárstva, či pracoval dodnes, to Mikulec nevie.

Aktualizované 9:56 Síthová verí, že už nepríde žiadny pokyn na to, aby sa školy plošne zatvorili. Aj naďalej však platí odporúčanie na homeoffice alebo dištančné vzdelávanie.

Aktualizované 9:54 "Hlavne z ministerstva zdravotníctva vychádzal výrazný apel na všetky rezorty, aby sa dôkladne dodržiavali pravidlá, ktoré v školstve fungujú už od septembra," zdôraznila Síthová.

Aktualizované 9:51 Minulý týždeň sa vykonal rekordný počet samotestov, bolo ich viac ako 560-tisíc. "Pozitivita bola 2,11 percenta," uviedla. Distribuovalo sa vyše 16 miliónov samotestov.

Aktualizované 9:45 V prezenčnom vzdelávaní pokračuje takmer 82 % škôl. Na dištančnom vzdelávaní je niečo vyše 20 %. "Treba zdôrazniť, že títo žiaci nie sú pozitívni, boli v kontakte s pozitívnym žiakom alebo učiteľom," informovala štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová s tým, že nárast očakával vzhľadom na omikron. Pozitívne podľa nej je skrátenie karantény.

Aktualizované 9:50 Minister zdravotníctva včera uviedol, že všetky rezorty si plnia svoje povinnosti vzhľadom na situáciu okolo omikronu. Ostatné informácie a detaily priblížia po zajtrajšom rokovaní vlády. "Všetci sú dostatočne informovaní o tom, že omikron bude krátky, prudký a zasiahne veľa sektorov," uviedol Lengvarský, ktorý zároveň informoval o štyroch základných veciach, ktoré zabránia šíreniu omikronu:

- maximálne možné testovanie,

- obmedzenie kontaktov,

- maximálne možná práca z domu,

- očkovanie.

Na stole je viacero tém, okrem iného aj situácia na Ukrajine

Zníženie frekvencie krízových situácií i ich negatívnych dosahov chce štát dosiahnuť prostredníctvom implementácie Národnej stratégie riadenia rizík bezpečnostných hrozieb SR. Dokument, ktorý má zadefinovať opatrenia pre obmedzenie vplyvu hrozieb na funkčnosť spoločnosti, bude v stredu schvaľovať vláda.

Kabinet sa na 54. rokovaní bude zaoberať aj návrhom smernice o obrannom plánovaní, ktorá má zosúladiť plánovanie použitia a mobilizácie ozbrojených síl i hospodárskej mobilizácie na účely obrany štátu. Do programu je zaradený aj návrh stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska, ministri sa majú vyjadriť aj k poslaneckému legislatívnemu návrhu, upravujúcemu lehoty pri procese prepúšťania zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím.