Nicholsonová reaguje na výsledky sčítania: Outfitom poslala drsný odkaz konzervatívcom, Tarabu pobúrila

Záborské a Vašečkovia, dajte si pohov

"Cirkev sa dlhodobo cez rôzne pani Záborské snaží mať čoraz väčší vplyv na politiky štátu, avšak je to v príkrom rozpore s tým, ako im klesá počet ovečiek na Slovensku," napísala v statuse europoslankyňa Nicholsonová s tým, že sa otvorene spýtala či by si "Vašečkovia a Záborské" mali dať pohov.

Šokujúca sukňa

To však nebolo všetko, pod týmto statusom sa tiež nachádzala fotografia, ktorá dostala do vývrtky hádam každého konzervatívneho politika na Slovensku, no predovšetkým predsedu Život-NS Tomáša Tarabu, ktorého komentár bol neskôr dokonca zmazaný.

Čo tak dať vašu tvár na rozkroky? Pýta sa Taraba

To, že mu tento módny zjav práve nepadol do oka jej dal poriadne najavo. "Pevne verím, že po tomto, čo ste si dali Pannu Máriu na rozkrok, sa ujme na Slovensku módna dekorácia vašej tváre na sukniach na tom istom mieste," skritizoval Nicholsonovú Taraba.

Nicholsonová neskôr na kritiku zareagovala po svojom. "Pokiaľ ide o moju sukňu s podobizňou Márie Guadalupskej, o ktorej vo veľkom diskutujú aj velikáni našej politickej scény ako je Taraba, chcem vám povedať toto: je to sukňa, nič menej a nič viac," odkázala im europoslankyňa.

Toto čudo nás reprezentuje v EÚ, kritizuje Belousovová

Na Nicholsonovej sukňu si kritiku prichystala aj bývalá podpredsedníčka SNS Anna Belousovová, ktorá europoslankyňu v statuse označila za "čudo". "Fotografia znázorňuje netolerantnú, hlúpu a pokryteckú osobu, ktorá sa snaží zviditeľniť tým, že uráža kresťanov," píše Belousovová.

