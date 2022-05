Bývalá prvá dáma národniarov prekvapuje: S okamžitou platnosťou sa vracia do politiky

ČADCA - Bývalá prvá dáma Slovenskej národnej strany po boku Jána Slotu má v týchto dňoch veľké novinky, o ktoré sa podelila s priaznivcami na sociálnej sieti. Aj keď si už viacerí zrejme mysleli, že Anna Belousovová zavesila politiku na klinec, nie je to tak a ohlasuje veľký návrat!

Návrat v rámci komunálu a VÚC v Čadci

Belousovová sa však vrátiť de celonárodnej politiky zatiaľ nemieni a v týchto chvíľach ohlásila ambíciu na príchod do tej župnej a komunálnej. "Keďže som sa rozhodla kandidovať v komunálnych voľbách aj voľbách do VÚC ako nezávislá kandidátka, hľadám aktivistov z okresu Čadca na pomoc pri získavaní podpisov a volebnej kampani," napísala v statuse Belousovová s tým, aby jej prípadní záujemcovia písali priamo do správy.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Anna Belousovová

Voľby do VÚC sa budú tento rok po prvýkrát konať spolu s komunálnymi voľbami na jeseň. Župné voľby budú prvýkrát jednokolové. Voľby, určené na sobotu, by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádzalo podľa doterajšej legislatívy.