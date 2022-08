Bývalá členka národniarov Belousovová oslavuje: Verejnosti sa ukázala na FOTO, pogratulovala si sama!

Galéria fotiek (2) Anna Belousovová si zablahoželala k narodeninám sama.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

BRATISLAVA - Ak má človek narodeniny, zvykne to osláviť po svojom. Niekto usporiada veľkú hostinu, niekto len skromne prejde ďalším dňom, ako by bol všedný, no pri politikoch (a hlavne tých bývalých) to býva pomerne pompézne. Nateraz nie je isté, či túto podmienku splnila aj bývalá členka národniarov Anna Belousovová, no verejnosti dala vedieť, že dnes je jej deň D.