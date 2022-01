VIDEO Začína to medzi Kollárom a Matovičom vrieť? Táto otázka ho dostala do vývrtky, lídrovi Sme rodina nerozumie

VIDEO Matovič po otázke takmer vypenil:

Nie je to pritom tak dávno, čo sa Matovič prakticky na dennej báze obracal na verejnosť so svojou kritikou strany SaS a hlavne jej predsedu Richarda Sulíka. Teraz sa však karta obrátila a už ani Matovič si nezatvára oči pred tým, čo sa deje na pôde parlamentu, keď Boris Kollár ako líder koaličnej Sme rodina otvára okrúhly stôl ohľadom referenda v prípade predčasných volieb. Na tomto rokovaní totiž nebol okrem Kollára nikto z koaličných strán a preto svitá otázka, čo na to zvyšok koalície a predovšetkým líder OĽaNO.

Po otázke to schytal aj novinár

Práve túto otázku dostal minister priamo pred rokovaním vlády a evidentne ho jej znenie nahnevalo. Novinár sa totiž spýtal, čo si líder OĽaNO myslí o rokovaní za okrúhlym stolom jeho "najobľúbenejšieho koaličného partnera", ktorým má byť Sme rodina. Matovič po týchto slovách vyčistil žalúdok aj samotnému novinárovi. "Ak by ste si robili profesionálne svoju prácu, do tejto otázky ako zamestnanec tlačovej agentúry by ste v živote nešli," povedal Matovič a označil otázku za bulvárnu a následne pýtajúceho vyzval, aby mu neskákal do reči. Pohrozil dokonca, že ak s tým neprestane, tak odíde.

Mrzí ma, na akú cestu sa dal Boris Kollár

"Na taktom stretnutí by som sa nezúčastnil, lebo si myslím, že s mafiánmi sa nevyjednáva a s mafiou sa určite nebude vyjednávať o tom, aby sme im uľahčili cestičku k moci," zopakoval svoje vysvetlenie Matovič. "Keď sa Boris Kollár rozhodol ísť touto cestou, mne je to ľúto, ale určite sa toho nebudeme zúčastňovať," povedal prekvapivo pred rokovaním Matovič.