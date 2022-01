VIDEO Štát daruje obciam tablety využívané pri Sčítaní obyvateľov, potvrdil Boris Kollár

BRATISLAVA - Tablety využívané pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 daruje štát obciam. Oznámil to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) spoločne so šéfom parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozefom Lukáčom (Sme rodina) a predsedom Štatistického úradu SR Alexandrom Ballekom.

"Takmer 6000 tabletov, použitých pri sčítaní, štát neodpredá ako už nepotrebný materiál, či nedá do skladu, ale pomôže samosprávam. Tie to môžu použiť v školách či v zariadeniach pre seniorov," povedal Kollár. Minuloročné sčítanie ocenil, podľa neho dopadlo na "jednotku", bolo efektívne a samosprávy v tom majú tiež výraznú zásluhu.

VIDEO Štát daruje obciam tablety využívané pri asistovanom sčítaní

Ballek tvrdí, že plnia sľub maximálne efektívne využiť infraštruktúru zo sčítania pre ďalší verejný záujem. Darovaním tabletov, využívaných pri asistovanom sčítaní, sa podľa neho ocení aj práca samospráv. "Bez ich aktívneho postoja by sa nedosiahol taký výsledok pri zbere údajov," skonštatoval.

Hodnota jedného tabletu je asi 200 eur

Hodnota jedného tabletu je na úrovni asi 200 eur. S každou obcou štát podpíše darovaciu zmluvu. Samosprávy by mali mať u seba tablety do konca marca. Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák priblížil, že samosprávy môžu zariadenia využiť napríklad pri terénnej sociálnej práci, v školách a škôlkach či v zariadeniach pre seniorov. Zároveň vyzdvihol úspešnú prácu miest a obcí pri sčítaní, a to aj vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19.

"Bola to súhra štátu a samospráv, a to Slovensko potrebuje," poznamenal. Darované tablety môžu byť podľa neho inšpiráciou aj pre ministerstvá či iné štátne inštitúcie, ktoré majú v obciach a mestách svoje nevyužívané pozemky či budovy. "Aj tento svoj prebytočný majetok môžu dať samosprávam, ktoré ho môžu premeniť na dom sociálnych služieb či nájomné byty," vyhlásil.