Opozícia dusí Matoviča za výroky o nakupovaní v zahraničí: Je to pre nás výhodnejšie ako znižovať DPH, šokuje

BRATISLAVA - Inflácia každým dňom berie čoraz viac financií z peňaženiek Slovákov, no zdá sa, že aj v tejto dobe sa treba "vynájsť". Niektorí dokonca tento problém riešia tak, že z hľadiska výhodného bývania pri hraniciach radšej volia výhodnejšie nakupovanie potravín a iného sortimentu v zahraničí. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) o tomto fenoméne vie, no zdá sa, že sa nechystá zasiahnuť a súčasná "nákupná turistika" mu podľa neho z hľadiska rozpočtu vyhovuje viac. Opozícia tieto vyjadrenia okamžite kritizovala.

Straty pre slovenský štátny rozpočet z tzv. nákupnej turistiky sú menšie, ako straty z prípadného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH). Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister Matovič k úvahám o znížení DPH na potraviny, ku ktorému pristúpili napríklad vlády v Maďarsku či Poľsku.

Nákupná turistika mu neprekáža

"Podľa našich prepočtov to, čo (slovenská) štátna kasa stratí nákupmi (Slovákov) za hranicami je výrazne menej, ako to, čo by štátna kasa stratila znížením DPH. Máme našťastie slobodný prechod cez hranice, takže ak niekto uzná za vhodné, že mu stojí za to ušetriť nejaké eurá pri nákupe za hranicami, je slobodný tak konať. Pre ochranu verejných financií je zodpovednejšie držať súčasnú sadzbu DPH, ako podliehať nejakej panike. Následne by totiž nikto zníženú sadzbu DPH už nezvýšil," spresnil.

Poznamenal, že Slovensko je štátom, ktorý 30 rokov "nebol schopný hospodáriť s plusom". "Politici 30 rokov štát len a len zadlžovali. Ak máme byť zodpovední voči našim deťom a vnúčatám, tak nemôžeme robiť nezodpovedné kroky," podčiarkol.

Doplnil, že v návrhoch na zníženie DPH na vybrané potraviny nevidí momentálne ekonomický zmysel. "Veríme v predpoklady aj Národnej banky Slovenska, aj ECB, že inflácia by mala v dohľadom čase začať klesať. Verím, že ten pokles bude rýchlejší, ako dúfame," dodal Matovič.

Mimoriadnu schôdzu neotvorili

Poslanci mali dnes po opozičnej iniciatíve diskutovať aj práve o rastúcich cenách potravín a ďalšieho sortimentu v dôsledku krízy. Program schôdze však nebol schválený, čo už vopred predpovedal na brífingu aj líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Ten na tlačovej konferencii predstavoval rozdielnosť cien potravín s ročným odstupom. Spomenul a kritizoval Matovičov včerajší výrok o nákupnej turistike. "Vláda nie je ochotná urobiť nič, aby zastabilizovala súčasnú situáciu po vzore ostatných krajín," povedal Pellegrini, pričom hovorí aj o tzv. "neviditeľnom" premiérovi Hegerovi. "Dnes ušli aj pred ďalšou témou, a to je extrémne zdražovanie potravín a všetkých ostatných komodít," pokračuje Pellegrini.

"Slovensko má obrovskú smolu. Najväčší problém minulého roka, ktorým bola pandémia, riešil najneschopnejší premiér v slovenskej histórii – Igor Matovič. Dnes, najväčší problém tohto roka, ktorým je jednoznačne zdražovanie, rieši najneschopnejší minister financií v slovenskej histórii – Igor Matovič," povedal na tlačovej konferencii Pellegrini.