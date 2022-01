Meteorológovia varujú pred silným vetrom: Na Slovensko mieri orkán, vyhýbajte sa parkom aj lesom

Výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách platia najmä pre Žilinský a Banskobystrický kraj, ale aj pre regióny Prešovského kraja. SHMÚ upozorňuje, že vietor v polohách nad 1800 metrov môže miestami dosiahnuť rýchlosť 110 až 120 km/h, v nárazoch 160 až 180 km/h.

Výstraha druhého stupňa platí pre viaceré kraje

So silným vetrom treba rátať nie len na horách. Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí najmä pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. SHMÚ upozorňuje, že v týchto oblastiach môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť až 60 km/h a v nárazoch 85 až 100 km/h.

SHMÚ upozorňuje okrem vetra aj na tvorbu snehových jazykov a závejov

Výstrahy prvého stupňa platia aj pre zvyšok Slovenska. SHMÚ upozorňuje okrem vetra aj na tvorbu snehových jazykov a závejov, a to najmä v Žilinskom, Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Polícia v tejto súvislosti na sociálnej sieti upozorňuje aj vodičov.

Radí napríklad neparkovať autá pod stromami a voliť pomalú jazdu. Okrem toho občanom odporúča pozatvárať a zaistiť okná, zabezpečiť i záhradný nábytok na balkónoch a terasách, či vyhýbať sa prechádzkam v lese a kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi či drôtmi.

Mestské lesy v Bratislave neodporúčajú pre vietor návštevu lesoparku

Mestské lesy v Bratislave neodporúčajú z bezpečnostných dôvodov počas pondelka návštevu lesoparku. Dôvodom sú výstrahy pred silným vetrom, ktoré vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Mestská organizácia o tom informuje na sociálnej sieti. "V pondelok sa očakáva veľmi silný vietor, SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa. Za takýchto podmienok môžu padať aj zdravé stromy, návštevu lesoparku preto odporúčame z bezpečnostných dôvodov odložiť na iný deň," konštatujú mestské lesy.

Neodporúča sa pohyb po parkoch a lesoch

Na opatrnosť apeluje aj hlavné mesto. "Neodporúčame pohyb po parkoch a lesoch," uvádza mesto. Výstrahy pred vetrom pripomína i mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom území ktorého sa nachádza napríklad Železná studnička či Koliba. "Vyhýbajte sa miestam, kde môže dôjsť v dôsledku vetra k úrazom a návštevu prírody radšej odložte," podotýka samospráva.

SHMÚ, hasiči i polícia pripomínajú bezpečnostné opatrenia pri silnom vetre

Pohyb v lesoch a horách je pri aktuálnom počasí a výstrahách pred silným vetrom nebezpečný. Vzhľadom na poveternostné podmienky sa treba zdržiavať v bezpečných objektoch a zabezpečiť pred prípadnými škodami aj zvieratá či záhradný nábytok, autá by nemali parkovať pod stromami či stĺpmi a vodiči by mali jazdiť pomaly. Aj to patrí medzi odporúčania hasičov, záchranárov i polície v súvislosti so silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pripomenul aktuálne výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách, ako aj na ďalšie výstrahy prvého i druhého stupňa takmer na celom Slovensku.

Pohyb v horách je v takýchto podmienkach mimoriadne nebezpečný

SHMÚ podčiarkol, že pohyb v horách je v takýchto podmienkach mimoriadne nebezpečný. "Horská záchranná služba preto výrazne neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne a ani v nižšie položených lokalitách," upozornil.

Záchranné zložky apelujú, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečných objektoch a vyhýbali sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi. Pokiaľ auto zasiahne strom či konár, radia kontaktovať tiesňovú linku. Zdôrazňujú, že sledovať poveternostnú situáciu treba z bezpečia domova a v žiadnom prípade neskúmať terén. "Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok," podčiarkli.

Pred príchodom vetra odporúčajú pozatvárať a zaistiť okná a dvere, na záhrade, terase či balkóne upevniť predmety, ktoré by mohli spadnúť a ohroziť okolie (napríklad záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené a plechové predmety a podobne). Radia tiež vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko, pretože im môžu ublížiť predmety pohybujúce sa pod vplyvom vetra.

V tomto počasí sú základom zimné pneumatiky

Polícia zas odporúča vodičom neparkovať autá na rizikových miestach, teda pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi, či bilbordami, rovnako odporúčajú obmedziť šoférovanie, voliť pomalú jazdu. Polícia zdôrazňuje, že základom sú zimné pneumatiky. "Cit s pedálom a volantom - pri ovládaní auta je potrebné sa vyvarovať trhavého a prudkého pohybu. To by mohlo viesť k šmyku a následnej nehode. Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde," odporúčajú policajti.

Zdôrazňujú tiež potrebu dodržiavania odstupov a upozorňujú na dlhšiu brzdnú dráhu a riziko šmyku. Pripomínajú, že pred jazdou treba odstrániť z auta námrazu a sneh. "Nevyhnutnosťou je to, aby vodič dobre videl na cestu. Odstránením námrazy z auta zase zabránite padajúcim kusom ľadu, ktoré môžu poškodiť ostatné vozidlá," vysvetlili.

Na horách bude popoludní výdatnejšie snežiť

Horská záchranná služba (HZS) očakáva v pondelok popoludní výdatnejšie sneženie vo všetkých slovenských pohoriach. Platiť bude mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Ako informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie HZS, nový sneh výrazne ovplyvní lavínovú situáciu hlavne na záveterných južne a východne orientovaných svahoch.

"Tu očakávame vplyvom prudkého vetra nerovnomerné rozmiestnenie snehu najmä vo forme snehových vankúšov hrúbky až pol metra. Nachádzajú sa na tvrdej vrstve starého snehu. V úzkych strmých žľaboch, muldách a pod stenami je možné uvoľniť lavínu hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení," priblížil Sedlák. Upozornil, že na tienistých severných orientáciách vyšších polôh sa vo vnútri snehovej pokrývky vyskytuje nestabilná vrstva hranato-zrnného snehu.