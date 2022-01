Ostrý konflikt na obzore: Medzi Matovičom a Kollárom zo Spolu to poriadne vrie, dôvodom je šek za očkovanie!

Miroslav Kollár a Igor Matovič sú v týchto dňoch poriadne "na nože".

BRATISLAVA/HLOHOVEC - Medzi odídencom zo Za ľudí Miroslavom Kollárom (SPOLU), ktorý súčasne pracuje aj ako primátor mesta Hlohovec a ministrom financií Igorom Matovičom za OĽaNO to po novom roku skutočne vrie. Dôvodom vzplanutia veľkého konfliktu sú motivačné finančné prostriedky pre seniorov po zaočkovaní proti koronavírusu. Kollár tvrdí, že tie prišli aj jeho svokre, no až po jej tragickom úmrtí pred Vianocami. Matoviča obvinil, že je hnusné priať pevné zdravie niekomu, kto už nie je medzi živými. Ten si to nenechal a kritiku opätoval.