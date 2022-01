Ministerstvo zdravotníctva musí pacientov zrozumiteľne informovať o zmenách, tvrdí Hlas-SD

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo pacientov bezodkladne a zrozumiteľne informovať o zmenách v predpisovaní liekov. Vyzvala ho na to mimoparlamentná strana Hlas-SD. Odstrániť sa podľa strany musia všetky nejasnosti spojené s dostupnosťou v predpisovaní liekov pre pacientov.

Hlas-SD tiež kritizuje, že zmena bola prijatá v parlamente v decembri pozmeňujúcim návrhom bez odbornej diskusie a riadneho legislatívneho procesu. "Rizikom novozavedeného systému je fakt, že kontraindikácie a vzájomné pôsobenie jednotlivých liekov nebude mať kto posúdiť. Jednotliví špecialisti budú lieky predpisovať, ale bez účasti všeobecného lekára sa môže stratiť celkový obraz o liečbe pacienta," skonštatovala v stanovisku Hlasu-SD jeho podpredsedníčka Zuzana Dolinková.

"Vyzývam preto ministerstvo zdravotníctva, aby pacientov bezodkladne, verejne a zrozumiteľne informovalo o zmenách pri predpisovaní liekov a, ideálne, aby odstránilo všetky nejasnosti, ktoré sú spojené s dostupnosťou v predpisovaní liekov pre pacientov." Rezort zdravotníctva by mohol podľa Dolinkovej definovať prechodné obdobie na duálny systém preskripcie, počas ktorého by si pacienti i lekári nový systém pri predpisovaní liekov dostatočne osvojili.

Podľa Rašiho by malo dôjsť aj k primeranému dofinancovaniu

Podpredseda strany Richard Raši poukázal na to, že ak dochádza k rozšíreniu povinností pre kohokoľvek v systéme zdravotníctva, malo by dôjsť aj k primeranému dofinancovaniu. Dodal, že prijaté zmeny sú veľmi zmätočné a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) neurobil nič, aby o novinkách informoval alebo spustil informačnú kampaň. Ohrození sú podľa neho nielen chronickí pacienti, ale aj zdravotná starostlivosť v domovoch sociálnych služieb a liečba prepustených z nemocnice do domácej liečby.

Všeobecní lekári po novom nemôžu predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu. Upozornili na to Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) aj Slovenská kardiologická spoločnosť, ktoré novú legislatívu, účinnú od začiatku roka, kritizujú a vyzvali na jej prehodnotenie. Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR verí, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aj poslanci Národnej rady (NR) SR sa budú výhradami poskytovateľov, lekárnikov aj pacientov zaoberať. MZ SR reagovalo, že je naďalej otvorené diskusii v súvislosti s predpisovaním liekov.

Slovenská lekárnická komora vysvetlila, že všetky odporúčania vystavené lekármi špecialistami v roku 2021 sú naďalej platné podľa legislatívy účinnej do 1. januára 2022. Zároveň počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 sa na preskripčné a indikačné obmedzenia neprihliada.