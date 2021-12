Za ohováranie 20-tisíc eur! Mazurek musí Sabakovi zaplatiť do troch dní: Chcú ma zničiť, sťažuje sa poslanec

BRATISLAVA - Odídenec od Mariana Kotlebu Milan Mazurek dostal v týchto dňoch predbežné opatrenie, podľa ktorého musí do troch dní zaplatiť 20-tisíc eur infektológovi Petrovi Sabakovi. Toho vo videu nepriamo spojil so smrťou štvorročného chlapca. Mazurek sa sťažuje, že sudca mu chce zničiť život.

Infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka získal v polovici septembra prestížnu cenu J. M. Hurbana. S ňou je spojená aj odmena vo výške 28-tisíc eur. Tú si však nenechal – venoval ju občianskemu združeniu, ktoré pomáha s liečbou chorých. hneď po získaní ocenenia sa však smerom k Sabakovi strhla vlna kritiky a dezinformácií. A to zo strany bývalých členov opozičnej ĽSNS Milana Uhríka a Milana Mazureka, v súčasnosti z hnutia Republika. Tí totiž tvrdili, že Sabaka peniaze získal ako tichú odmenu za schvaľovanie protipandemických opatrení.

Infektológovi už vtedy praskli nervy a Uhríkovi s Mazurekom poslal prežalobnú výzvu, v ktorej od nich žiadal dokopy 48-tisíc eur za ohováranie. "Už mám toho dosť. Beriem to ako službu spoločnosti. Nemôže si niekto získavať politickú podporu tým, že o niekom rozširuje nepravdy. To nie je čistá hra," povedal vtedy Sabaka.

Chcú ma zničiť, sťažuje sa Mazurek

Paradoxom je, že napriek nepravdám, ktoré Mazurek s Uhríkom o Sabakovi šírili, sa teraz na to, že ho niekto chce zničiť, sťažuje práve Milan Mazurek. Sudca totiž rozhodol, že musí zaplatiť 20-tisíc eur a to do troch dní.

"Sudca Juraj Šteffel zo súdu v Kežmarku sa rozhodol ničiť mi život len preto, že môže. Ja to však takto nenechám a na tohto bezcharakterného človeka podám trestné oznámenie za ohýbanie práva. Bez akéhokoľvek procesu, možnosti sa vyjadriť alebo dokázať moje tvrdenia, mi uložil v predbežnom opatrení povinnosť ospravedlniť sa verejne Sabakovi, za to že som ho ako covidového proroka označil vo videu, ktorým som reagoval na smrť 4 ročného chlapca z Jarovníc, ktorému neposkytli zdravotnú starostlivosť, lebo nemal očkovanú mamu. Táto vláda ho tak opatreniami zabila!" sťaźuje sa Mazurek na sociálnej sieti.

"Cieľ je jasný... Pripraviť ma o príjem a zničiť mi život, cez ohýbanie právnych noriem a zneužívanie právomocí. Chcú ma donútiť, aby som politický zápas vzdal. Zastrašiť ma, zlomiť ma," napísal ďalej Mazurek. Pridal sa k nemu aj jeho stranícky kolega Milan Uhrík. Ten označil Šteffelov rozsudok za zvrátený a dodal, že v najbližších dňoch môže podobný verdikt očakávať aj on.