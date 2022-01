Nicholsonová načapala Uhríka, ako dodržiava OPATRENIA: Neuveriteľný obrat europoslanca s rúškom na tvári

Nicholsonová celú "story" na sociálnej sieti dokonca prerozprávala. "Toto je pravdivý príbeh o hrdinovi Milanovi Uhríkovi. Špeciálne ju venujem jeho oklamaným voličom," začala z ostra Nicholsonová, ktorá svoj príbeh doložila aj viacerými fotografiami Uhríka z letiska a z lietadla.

Akoby to ani nebol člen Republiky

Nicholsonová však pokračuje vo svojom rozprávaní. "Ráno letel europoslanec Milan Uhrík do BXL (Brusel, pozn. red.). Prvou triedou. Sedel v nej poslušne s FFP2 respirátorom. Doma vykrikuje, že ste ovce, keď nosíte masky a respirátory. Jeho oddaní sympatizanti potom napadajú predavacky v Lidli za povinne nosenie rúšok," pripomína europoslankyňa a bývalá členka SaS s tým, že aj na túto cestu sa mu skladajú aj jeho voliči.

Stretnutie na letisku

Uhrík však zrejme nečakal, že sa včera na letisku stretne aj so samotnou europoslankyňou, čo Nicholsonová ihneď využila a začala fotiť. "Teraz večer letím z BXL do Viedne ja. Ekonomickou triedou. Z presvedčenia. A koho nevidím na letisku? Hrdinu Milana Uhrika, ktorý ani náhodou neni ovca. Hrdina sedí na letisku v chirurgickom rúšku. Vie, že ho vidím a je mu to trápne," popisuje tých pár minút Nicholsonová.

Stopka pri nastupovaní do lietadla

Aj keď v týchto dňoch by už mali úradovať skôr respirátory ako rúška, Uhrík sa vybral do lietadla "len" s rúškom, na čo ho ale zastavil personál. "Hrdina Milan Uhrík teda nastupuje do lietadla, ale stopnú ho, lebo nemá respirátor FFP2. Letuška mu ho teda podá a on si ho poslušne nasadí. Aj hrdinovia občas misia byť ovce. Hlavne za hranicami, kde majú úplne všetci na háku, že nejaký Uhrík sa doma hra na spidermana," dodala sarkasticky Nicholsonová.

Nečakaný rozhovor

"A potom ho už len vidím, ako sedí pohodlne v predných sedadlách, ústa a nos ma prekryté respirátorom FFP2 a čaká na svoj pohár prosecca," popisuje dianie v lietadle europoslankyňa, ktorá mala dokonca s Uhríkom aj menší dialóg:

"Pýta sa ma: “Neodfotíte si ma?”

Hovorím: “Odfotím. Uznajte, že toto si musím odfotiť.”

Pýta sa: “A nie je to trochu detinské?”

Hovorím: “Fotiť pravdu a ukázať ako klamete ľudí nie je detinské.”

V súvislosti s týmto stretnutím sme oslovili aj stranu Republika.