Kotlebovci prehrali súd: Vyjadrenia ich vyjdu draho! Bihariovej musia zaplatiť tisíce eur a ospravedlniť sa

Kotlebovci sa podľa zatiaľ neprávoplatného rozsudku musia Bihariovej ospravedlniť vo svojich novinách, na svojej webstránke a k tomu tiež zaplatiť 5000 eur ako náhradu za ujmu.

"Beriem to ako dôkaz, že nad hoaxami a klamstvami sa dá vyhrať. Dôkaz, že ešte stále žijeme v právnom štáte, v ktorom sa jednotlivec, ale aj celá spoločnosť dokáže brániť proti takýmto dezinformáciám a výmyslom. A v neposlednom rade, že keď sa stanete terčom alebo svedkom takýchto nepravdivých obvinení, má význam ozvať sa. A hoci to spravodlivosti chvíľu trvá, nakoniec sa pravda vždy ukáže a klamári ostávajú porazení," uviedla Bihariová. Dodala, že vysúdenú sumu si nenechá na svoje súkromné účely, ale využije ju na prospech boja proti dezinformáciám.

Pred približne doma rokmi distribuovala ĽSNS po celom Slovensku svoje stranícke noviny s fotkou Bihariovej a oznámením, že je „cigánska fanatička“, ktorá od vtedajšej ministerky školstva Martiny Lubyovej pobrala tisíce eur na dotáciách a chodila za ne presadzovať "zvrhlú agendu" deťom na školy.

"Bola to čistá lož od začiatku po koniec, preto som sa rozhodla bojovať," povedala Bihariová, ktorá v čase tohto obvinenia vyhlásila zbierku na uhradenie nákladov právneho zastupovania. "Ako bežný človek s profesnou minulosťou v mimovládke, v tom čase čerstvo angažovaný v politickej strane, v ktorej som vtedy fungovala väčšinu roka bez príjmu, som nemala žiadne tučné kontá a teda nemohla by si dovoliť hradiť náklady právneho zastupovania. Bola to veľkorysosť ľudí a občianska spolupatričnosť, vďaka ktorej sa mi podarilo vyzbierať dostatok zdrojov potrebných na dva roky trvajúci proces. Vtedy som sľúbila, že ak so žalobou uspejem, vysúdenú sumu si nenechám na svoje súkromné účely, ale využijem ju na prospech boja proti dezinformáciám. Môj sľub platí a ja sa nesmierne teším, ako sa spoločne pustíme do ďalších zápasov za pravdu," uzavrela.