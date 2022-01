Mazurek má Sabakovi zaplatiť 20-tisíc eur! Lekár mu dal na výber: Ak urobí TOTO, peniaze vymáhať nebude

Lekár Mazureka zažaloval za video zverejnené na sociálnej sieti, v ktorom ho kritizoval v súvislosti s pandémiou a spájal so smrťou 4-ročného chlapúca. Sudca kežmarského okresného súdu ešte v decembri rozhodol, že Mazurek musí zaplatiť Sabakovi 20 000 eur ako odškodné za ohováranie a to do troch dní. Zároveň mal video namierené proti Sabakovi zo sociálnej sieti vymazať a uverejniť ospravedlnenie. Mazurek však vtedy označil rozhodnutie za bezprecedentné. Sudca podľa neho zneužil svoju moc, aby mu mohol "ruinovať život a pripraviť ma v sekunde o príjem."

Sabaka tak dal opozičnému politikovi teraz ponuku. "Týmto preto verejne navrhujem poslancovi Bc. Mazurekovi, aby sumu 20 000 EUR dobrovoľne daroval ktorejkoľvek nemocnici na Slovensku v ktorej sa lieči pacienti s COVID-19. V prípade, ak tak pán poslanec Bc. Mazurek spraví, verejne sľubujem, že peniaze, ktoré mi súd priznal, nebudem od neho vymáhať. Rozumiem tomu že sa jedná o veľkú čiastku. Uvedenú sumu preto môže pán poslanec Bc. Mazurek darovať v 10-tich splátkach po 2000 eur. Výška platu poslanca spolu s paušálnymi náhradami je takmer 5000 eur, a preto si myslím, že darovanie daru rozloženého do takýchto primeraných splátok, neohrozí sociálny štandard pána poslanca Bc. Mazureka," uviedol Sabaka.

Tiež verejne prisľúbil, že ak Mazurek začne od februára 2022 posielať zdravotníckemu zariadeniu podľa jeho uváženia pravidelné mesačné dary v sume 2000 eur a vytrvá tak počas nasledujúcich 10 mesiacov, nebude od neho vymáhať finančné prostriedky v sume 20 000 eur, ktoré mi súd priznal. "Pán poslanec Bc. Mazurek verejne vyhlásil, že v politike nie je pre peniaze, a preto verím, že využije túto príležitosť a podporí slovenské zdravotníctvo," odkázal.

Sabaka tiež pripomenul, že 6. septembra 2021 dostal štátnu cenu J. M. Hurbana. "Túto cenu som vždy vnímal ako ocenenie práce všetkých zdravotníkov počas pandémie, a preto som už pri jej preberaní sľúbil, že finančné prostriedky s ňou spojené venujem na nákup zdravotníckych potrieb. Spravil som tak ihneď po ich obdržaní a venoval som peniaze občianskemu združeniu, ktoré funguje za účelom podpory vybavenia Kliniky infektológie a geografickej medicíny," uviedol.

Dodal, že v minulosti peniaze z tohoto občianskeho združenia využili na nákup USG prístroja na vyšetrovanie pľúc pacientov s COVID-19, čističiek vzduchu, dezinfekčných rohoží, a pojazdných kresiel pre pacientov. Teraz plánujú nákup PCR prístroja, ktorý by umožnil rýchle testovanie v ambulancii už pri prvých príznakoch ochorenia a mohol by napomôcť urýchleniu poskytnutia správnej ambulantnej starostlivosti pacientov s COVID-19.

"O udelenie tejto štátnej ceny, a najmä o finančné prostriedky s ňou spojené, sa politici v strane Republika mimoriadne zaujímali, preto dúfam, že ich táto správa poteší a aj oni štedro podporia slovenské zdravotníctvo," dodal.

„Žiaden advokát, s ktorým som to konzultoval sa s ničím takým nikdy nestretol. Juraj Šteffel skrátka zneužil svoju moc, aby mi mohol ruinovať život a pripraviť ma v sekunde o príjem," uviedol na sociálnej sieti.