Sociálne siete zaplavil odchod známych osobností: Dosť bolo hejtu, už nezvládzeme! Čo na to lekári a vedec?

Len za pár hodín z sociálnej sieti odišli dvaja známi ľudia – a to moderátor Marcel Forgáč a novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová. Obaja označili najväčšiu sociálnu sieť za úplne iné miesto, ako pred pár rokmi, kde sa rozšírila nenávisť a hejt.

„Je to miesto presýtené zlobou a lžou, nenávisťou a neprajnosťou. Krása, ľudskosť a vzájomnosť sú v kúte a valcované násilným akcentovaním rozdielov a animozít. Je to miesto technicky, graficky a strategicky prepracovanej nenávisti, miesto, kde ľudia s najnižšími kvalitami a donebavolajúce lži a výmysly žnú najviac ovácií,“ napísal Forgáč v statuse, pričom konštatoval, že aj jeho samého robí sociálna sieť iným. Rovnako sa údajne zmenili aj jeho najlepší kamaráti, ktorí sú podľa moderátorových slov agresívni a paranoidní.

Zdroj: FB / Zuzana Kovacic Hanzelová, Marcel Forgáč, Milan Kulkovský

Zuzana Kovačič Hanzelová rovnako na aktuálnu situáciu reagovala kriticky a napísala, že z nej nevládze. „Dostala som sa do bodu, že tento priestor robí zle môjmu psychickému zdraviu. Okydávajú ma tu poslanci, politici, niektorí vplyvní a niektorí absolútne bezvýznamní ľudia, a ja to už nedávam. Je mi posledný týždeň naozaj ťažko a odmietam sa už účastniť priestoru, kde si hocikto obtiera ústa o vedcov, lekárov, novinárov, hygienikov, prosto normálnych slušných ľudí,“ napísala s tým, že ľudia sa na sociálnej sieti predbiehajú, kto napíše najviac hejt. A to platí aj pre verejne činné osoby.

„Chodia mi šialené správy, od toho, že som chudera, zapredaná Sörosova štetka, až po naozaj nechutné opisy kto ma má znásilniť. Celá politická debata sa tu zdecimovala len na plytké rádobyvtipné alebo agresívne komentáre. A odbornej diskusie je tu už ozaj málo,“ opísala novinárka, ktorá drží palce najmä lekárom a vedcom, ktorí popri práci na COVID oddeleniach a v nemocniciach ešte presviedčajú ľudí, že vakcína je dobrá a potrebná, aj keď si tak podpísali rozsudok smrti. Z toho dôvodu sa rozhodla, že si najznámejšiu sociálnu sieť odinštaluje.

Smutní lekári a vedec

K odchodu známych osobností sa následne vyjadrili aj na slovo vzatí odborníci, ktorí sú v prvej línii v boji s koronavírusom – lekári Milan Kulkovský a Jakub Hložník, či vedec Pavol Čekan. Hložník sa k rozhodnutiu Hanzelovej vyjadril priamo pod jej statusom, pričom skonštatoval, že agresorom sa vo veľkom darí zo sociálnych sietí vyštvať slušných ľudí.

Naopak, infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka hovorí, že spravila správny krok, ktorý zrejme v blízkom období spraví aj on. Kvôli duševnej pohode. „Zatiaľ chcem ešte pozdielať nejaké štúdie a zážitky z nemocnice. Naivne dúfam, že by to mohlo niekomu pomôcť. Je ale vysoko pravdepodobné, že to už robím zbytočne,“ napísal, na čo mu argumentovala bývalá poslankyňa parlamentu za SaS a ex členka strany Natália Blahová, ktorá lekárovi odpísala, že to zbytočne rozhodne nerobí. „Ak odídu z verejného života ľudia, ktorí majú možnosť a silu robiť svet lepším, tak už nie je žiadna cesta,“ konštatovala.

Milan Kulkovský na svojom profile priznal, že sociálne siete sú mimoriadne toxickým miestom a čoraz viac ľudí ich v rámci vlastnej psychohygieny opúšťa. „Odchádzajú z miesta plného nenávisti a intolerancie. Nečudujem sa im. Je to ale správna cesta? Vyčistíme odpadkami zašpinené jazero tak, že sa naň prestaneme pozerať? Zbavíme sa problémov, ak ich prestaneme vnímať? Je správne hrať sa v dobe progredujúcej nenávisti a vzostupu radikálnych postojov na hluchého, slepého a nemého?“ pýta sa Kulkovský.

Naráža pritom na to, že sociálne siete sú miestom tvorby a šírenia verejnej mienky. A to tak, že kým v minulosti vedeli politici vyhrať vďaka predvolebným diskusiám, dnes to je vďaka cielenej stratégii vedenej práve na sociálnych sieťach. „Ak všetci tí, ktorí majú vplyv na formovanie názorov spoločnosti rezignujú a nechajú sa odradiť útokmi životom sfackaných trolov, čo nás čaká v budúcnosti?“ zamyslel sa.

Vedec Pavol Čekan otvorene priznal, že ho kroky známych osobností mrzia, na druhej strane však ich rozhodnutie chápe. „No my ostatní tu zostávame, pretože nemienime nechať tento priestor len tým, ktorí tu šíria nenávisť, strach, klamstvá, konšpirácie a zneužívajú FB na získanie lacných politických bodov,“ napísal na sociálnej sieti. Ako dodal, keď ide o ochranu verejného zdravia a o životy ľudí či slobodu, v takom prípade vie prijať aj kritiku či vyhrážky a urážky. A to z dôvodu, že podľa jeho slov ide o vyšší cieľ – o Slovensko a nás všetkých.