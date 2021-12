Aj superhrdinka Wonder woman sa dala zaočkovať: Tretia dávka v kostýme priniesla Slovenke ochranu aj slávu!

Miriam Michalovičová vystupuje na sociálnej sieti Instagram ako Mrs. Physiotherapist. Ide o fyzioterapeutku, ktorá má záľubu v costplayi – teda prezliekaní sa za rôzne známe postavy, zvyčajne komiksové, herné či filmové. Fyzioterapeutka sa rozhodla ísť príkladom ľuďom a ako zdravotníčka išla na booster, teda tretiu dávku očkovania. Napriek tomu v očkovacom centre spôsobila rozruch. Oblečená prišla ako známa komiksová postava Wonder woman. Ide o známu americkú superhrdinku. Aj keď sa Michalovičová dala už pred vyše mesiacom, pocty sa jej dostalo až teraz.

„Aj superhrdinky sa dávajú očkovať. Myšlienku ísť ako Wonder woman na vakcínu som mala už pri prvej dávke, ale bohužiaľ, nestretla sa s pochopením,“ napísala fyzioterapeutka na sociálnej sieti. Následne však vznikla #spoluprácapreslovensko, ktorú vytvoril primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský spolu s herečkou Kristínou Tormovou, kde sa mnohé známe osobnosti zapájajú do kampane na podporu očkovania zdieľaním fotografií z očkovacích centier. A do tejto kampane sa zapojila aj slovenská Wonder woman. "Ako zdravotníčka a ‚slovenská Wonder Woman‘ by som mala ísť príkladom, a keďže zdravie máme iba jedno, treba si ho chrániť,“ povedala slovenská Wonder woman pre Refresher.

Zdroj: FB / Miriam Michalovičová

V príspevku pridala aj hashtag s popisom wonderwoman, čo si všimla samotná herečka stvárňujúca modernú Wonder woman – Gal Gadot. Po mesiaci od pôvodného príspevku, na druhý sviatok vianočný zverejnila súbor fotografií z celého sveta, kde sa ľudia prezliekajú za Wonder woman, medzi nimi aj tú od Miriam Michalovičovej. „Jedna z mojich obľúbených vecí na Wonder woman je vidieť ten neuveriteľný efekt, ktorý má na ľudí. Som rada, že ju máte tak radi, a že to prejavujete aj okolitému svetu. Ďakujem Vám, že ste ma pustili do vašich životov, som poctená,“ napísala herečka na sociálnej sieti. Príspevok herečky zdieľala Michalovičová, ktorá podľa vlastných slov sprvu neverila, čo sa stalo. „Krásny darček od Gal Gadot,“ uzavrela.