Čekan vyhral súd proti ďalšiemu členovi Republiky: Klamstvá musí okamžite vymazať, v statuse prepieral firmu vedca

Zdroj: TASR - Pavol Zachar, Facebook/Miro Heredoš

BRATISLAVA - Pandémia otvorila veľmi citlivé témy a k podstatnému slovu sa po dlhej dobe dostali aj vedci, no to tiež znamená, že sa na nich sústreďuje aj väčšia pozornosť, a to aj zo strany kritikov, a to aj z tých politických radov. Svoje o tom vie vedec Pavol Čekan, ktorý už jeden konflikt s poslancom Milanom Uhríkom z hnutia Republika vyhral, teraz má na konte ďalšiu súdnu výhru a zhodou okolností voči ďalšiemu predstaviteľovi strany Republika Miroslavovi Heredošovi.