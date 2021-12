Lekár Kulkovský to povedal otvorene: Koronavírus sa s nami hrá ako mačka s myšou! Opatrenia by už nesprísňoval

Už to budú dva roky, čo tu je pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvňuje život každému z nás. Opatrenia, pravidlá, zákazy a podobné záležitosti schvaľujú kompetentní nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách. Podľa primára interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milana Kulkovského sa koronavírus už dva roky s nami zahráva ako mačka s myšou.

„A neskutočne si to užíva. Príroda sa už niekoľko tisícročí pri počúvaní toho, akým pánom tvorstva sme a akí sme geniálni, chytá za hlavu. Výšku nášho sebavedomia krásne popisujú slová Ivana z legendárneho Mrázika: “Aj pekný som, aj múdry som…” Ak by bola príroda matkou, s úškrnom by nás ako svoje malé dieťa objala, pohladila po strapatej hlave, utrela sopeľ stekajúci po hornej pere do úst a tíško pošepkala: “Ach, dieťa moje naivné.” Ako rodič a vychovávateľ nás pravidelne skúša a testuje. Tým zatiaľ posledným testom je Omikron,“ konštatuje Kulkovský na sociálnej sieti.

Zásadný rozdiel v krajinách

Podľa jeho slov bude zásadným rozdielom medzi krajinami, ktoré vlnu nového variantu zvládnu a tými, ktorými nie, pomer medzi hospitalizáciami a nakazenými. Dodal, že variant omikronu sa správa ako vlna tsunami a zasiahne takmer každého. A to aj tých, ktorí si budú myslieť opak, len o tom nebudú vedieť. Kulkovský súhlasí s názorom odborníkov, že omikron postupne zasiahne každého – a to neočkovaných, prekonaných aj očkovaných. U väčšiny nakazených by mal byť priebeh bezpríznakový či mierny, avšak nie každý bude mať toto šťastie. Zrejme však variant omikron bude dôsledkom masívneho premorenia spoločnosti a následneho ústupu pandémie. Naďalej sú však podľa Kulkovského ohrození ľudia nad 50 rokov. Tých však vo veľkom chráni plné očkovanie a booster dávka.

„A tu je ten zásadný rozdiel medzi jednotlivými krajinami. Tam, kde je zaočkovanosť rizikovej skupiny vysoká, padajú denné rekordy v počte nakazených, no bez tomu zodpovedajúceho nárastu hospitalizácii alebo úmrtí. Príkladom je Dánsko s podobným počtom obyvateľov ako má Slovensko. Pred Vianocami mali denný priemer pri Omikrone okolo 12 tisíc nových prípadov,“ vysvetlil Kulkovský s tým, že im padali rekordné počty infikovaných za celú pandémiu. Na vrchole druhej vlny v decembri 2020 mali denný priemer pozitívnych testov na úrovni 4000. Na Štedrý deň tohto roku mali 556 hospitalizovaných pacientov a pred rokom, pri oveľa nižšom počte infikovaných, mali dvakrát viac pacientov v nemocniciach. Aj to je podľa Kulkovského dôkaz toho, že vakcíny fungujú.

„Dánsko má plne očkovaných už takmer 80% obyvateľov. A v rizikovej skupine takmer všetkých. Dalo by sa povedať, že Omikron predstavuje v Dánsku “chrípkovú” epidémiu, ktorá zásadným spôsobom neovplyvňuje chod nemocníc. Takto nejako, v miernejšej podobe, budú priebehať kovid vlny aj nasledujúce roky. Za predpokladu Dánsku podobnej zaočkovanosti. A v našich podmienkach je to sen,“ upozornil s tým, že nemôžeme byť naivní a myslieť si, že sa nás silná vlna variantu omikron vyhne, pretože v Dánsku, ktoré má podobný počet obyvateľov, je pri 80-percentnej zaočkovanosti niekoľko tisícok infikovaných denne.

„Čo môže byť náš problém? Stále máme obrovské množstvo občanov v rizikovom veku neočkovaných a treba povedať, že pred Omikronom ich zásadne nechránia ani dve dávky vakcíny, tobôž vtedy, ak im boli podané pred niekoľkými mesiacmi. Tretia je nevyhnutnosťou. Možno teda očakávať, že pri pesimistickom odhade počet hospitalizovaných prekročí hranicu 4000 a úmerne k tomu bude stúpať aj počet obetí,“ konštatuje s tým, že našim problémom bude šírenie mimoriadne infekčného variantu v nemocniciach. Problémom sú aj naďalej nepresné výsledky testov a slabá detekovateľnosť ochorenia krátko po kontakte s nakazeným.

Opatrenia by nesprísňoval

Rovnako sa pri variante omikron aj zhorší starostlivosť o necovidových pacientov. Naďalej však, rovnako ako v tretej delta vlne, bude nedostatok personálu v nemocniciach. „Tento bude vypadávať a pridá sa k nemu aj časť očkovaného osadenstva, ktoré sa nakazí a bude mať ľahký priebeh. Výpadky personálu len prehĺbia a demaskujú dlhodobé problémy, ktorých výsledkom bude odchod ďalších zdravotníkov z nemocníc. Pseudoodmeny, ktoré sú skôr urážkou, tomu nezabránia,“ napísal Kulkovský. Podľa jeho slov sa bude treba pripraviť aj na výpadok personálu v školách, obchodoch, službách a doprave, teda vo všetkých segmentoch. A tým pádom bude ohrozená prevádzka v obchodoch a službách vo všetkých krajinách, ktoré variant omikron zasiahol a my nebudeme výnimkou.

„Ako ďalej? Občania mali rok na to, aby sa dali zaočkovať. Popri dezinformáciam, ktoré medzi sebou šírili, dostávali denne množstvo relevatných informácii a faktov. Ak sme ich doteraz nepresvedčili, presvedčí ich už len osobná skúsenosť. A tú im Omikron láskyplne ponúkne. Viac než polovica obyvateľstva je už plne očkovaná, denne pribúda množstvo “príjemcov” tretej dávky. Kolektívne tresty nemajú zmysel. Opatrenia by som ďalej nesprísňoval,“ spresnil Kulkovský, ktorý by sa vrátil k regionálnemu COVID automatu. Ten sa dočasne vypol zavedením plošného katarínskeho lockdownu. Do dnešného dňa bolo rozdaných už množstvo žolíkov pre tie okresy, ktoré majú aspoň 65-percentnú zaočkovanosť rizikovej skupiny obyvateľstva. Priznáva však, že finančná motivácia z dielne ministra financií Igora Matoviča naozaj presvedčila mnohých dôchodcov, ktorí sa doteraz nedali zaočkovať, alebo si nechceli pichnúť booster dávku, aby tak urobili. „Nuž, držme si klobúky…spolu to ale zvládneme…a najradšej by som bol, keby som sa v mojej predpovedi mýlil,“ uzavrel.