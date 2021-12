Publicista Samo Marec v RATTATA: Vysoké Tatry majú vysokú emočnú hodnotu. Ťažko sa tam presadzujú nové projekty.

„Počas prvej vlny pandémie som sa zbalil a odišiel z Bratislavy do Tatier na tri dni. Napokon som v Tatrách ostal šesť týždňov. Keďže sa všetko zavrelo a pohyb bol obmedzený, rozmýšľal som, čo by moja mama, turistická sprievodkyňa, mohla robiť. Navrhol som jej, aby točila videá o Tatrách... Otec poznal histórii a zaujímavosti, bol to ich spoločný projekt,“ prezradil Samo. On sám každý deň z detskej izby fotil Slavkovský štít, ktorý sa stal veľkým hitom na sociálnych sieťach. „Keď som sa vrátil do Bratislavy, pokračovala v tom moja mama,“ prezradil.

Známy novinár v rozhovore s Igorom Rattajom, šéfom TMR otvorene hovorí o rozvoji Tatier a vysvetľuje aj svoje obavy. Kde sa urobili chyby? Ako sa na vplyv TMR pozerajú Tatranci? Akú úlohu pri tom všetkom zohrávajú emócie a nostalgia? „Vysoké Tatry majú vysokú emočnú hodnotu, preto sa tam ťažko presadzujú nové projekty. Chýba aj priestor a chuť viesť dialóg, kam by sa mali naše veľhory posunúť.“

Viac sa dozviete v aktuálnom podcaste RATTATA.