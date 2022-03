Marcel Nemec v Rattata: Keď som sa dozvedel diagnózu, uľavilo sa mi. Odvtedy sa oveľa viac usmievam.

Ich posledné predstavenie sa nieslo v trochu rozpačitej atmosfére. „Behal si po divadle s vreckom chemoterapie... Všetci sme ostali zamrazení. O tom, že máš rakovinu som sa dozvedel z novín a o dva dni si prišiel do divadla. Boli sme z toho hotoví a ty si sa tam pohyboval akoby nič, úplne v pohode,“ opísal Igor Rattaj. „Vieš, čo je zvláštne?,“ zamyslel sa Marcel Nemec.

„Ľudia, ktorí ma majú radi, to znášajú bolestnejšie ako ja. Chcem všetkých uistiť, že som úplne v poriadku. Mám síce diagnostikovanú „rakovinku“ – ako ju pekne nazývam, ale psychicky som na tom úplne o.k, Tým, že som si vyčistil stôl, nepotrebujem na svojom živote nič meniť. Snažím sa na tom celom nájsť nejaké pozitívum. A jedno som našiel - môžem hovoriť o prevencii, ktorou je kolonoskopia. Ak ti rastie v črevách votrelec a včas to lekári zistia, môžeš sa stopercentne vyliečiť. Mnohí tvrdia, že je to nepríjemné vyšetrenie, ale keď ti kolonoskopia zachráni život, istý diskomfort stojí za to.“ Vo svojej úprimnej spovedi sa herec a spevák vrátil aj do minulosti. Spomenul slávu Kopytovcov aj to, čo ho zachránilo, keď spadol do závislosti. Dozviete sa, ako ho Alexander Rezeš dostal do futbalového klubu Sparta Praha a ako za 15 minút zarobil milión korún. Viac v novom podcaste RATTATA.