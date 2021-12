Lyžovačku v Alpách komplikuje pandémia: VEĽKÝ PREHĽAD aktuálnych opatrení v zahraničí

V prípade blízkeho a našincami obľúbeného Rakúska netreba zabúdať na nedávny plošný lockdown, ktorý síce skončil, ale v prvom rade pre zaočkovaných a prekonaných. "Opatrenia sa navyše môžu líšiť v jednotlivých spolkových krajinách Rakúska. Odporúčam pred cestou si vždy overiť, aké sú platné obmedzenia v ciele vašej cesty. Podmienky vstupu sú prísnejšie už od novembra," upozornil štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Rátať treba aj s tým, že Rakúšania pre vstup už neuznávajú test na protilátky ani antigénový test, výnimku majú iba pendleri. Od 6. decembra 2021 sa platnosť očkovacieho preukazu okrem toho skrátila na 270 dní, a to pre účely vstupu i vo vnútroštátnom režime. Čo sa týka lyžovania, tak v Rakúsku platí pravidlo „2G“ a pri využívaní vlekov sa teda uznáva len potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19.

Vo Švajčiarsku stále hovoria o sprísnení opatrení

Ak sa vyberiete stráviť vianočnú či novoročnú lyžovačku do Švajčiarska, majte na pamäti nielen regionálne rozdiely v opatreniach, ale treba sa pripraviť aj na to, že to, čo platí teraz v decembri, nemusí platiť medzi sviatkami a v januári či februári. "Čoraz viac počúvame o plánoch na sprísňovanie opatrení pre šírenie omikronu. Zároveň platí, že od 4. decembra 2021 sa musia všetci cestujúci do Švajčiarska (letecky, pozemnou hromadnou a súkromnou dopravou), vrátane zaočkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19, preukázať PCR testom nie starším ako 72 hodín," uviedol Klus.

Všetci cestujúci sa musia následne dať opätovne testovať antigénovým alebo PCR testom vo Švajčiarsku medzi 4. a 7. dňom od prekročenia hranice na vlastné náklady a informovať príslušný kantonálny úrad o jeho výsledku. V prípade nenahlásenia výsledku druhého testu vám môže byť dokonca udelená pokuta. Lyžovanie je povolené, no vždy sa pre istotu pozrite na podmienky v stredisku, kam sa chystáte. Dobrou správou je, že hoci Švajčiarsko nie je v Európskej únii, digitálne covid preukazy EÚ sú v tejto krajine uznávané. Nie je tak potrebné, aby ste žiadali ešte aj o švajčiarsky covid certifikát.

V Taliansku pozor na povinné poistenie lyžiarov

Pozor si treba dať v prípade Talianska. Odo dnes, teda od 16. decembra, totiž krajina sprísňuje podmienky na vstup. "Všetci cestujúci prichádzajúci z členských krajín EÚ (vrátane SR), zaočkovaní a uzdravení, ktorí prekonali COVID-19 v posledných 6 mesiacoch, sa musia preukázať antigénovým testom nie starším 24 hodín alebo PCR testom nie starším 48 hodín. To isté platí pre nezaočkovaných (musia sa preukázať testom) a zároveň sa musia podrobiť 5-dňovej karanténe. Pri vstupe do Talianska musí cestujúca osoba z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, predložiť aj tzv. digitálny COVID preukaz EÚ a vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár," upozornil Klus.

"Nariadenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou sa premietnu do dodržiavania opatrení v lyžiarskych strediskách podľa zaradenia regiónu do farebnej zóny," dodal Klus. Tranzit Talianskom je možný.

Nie všetko nové sa však týka iba koronavírusu. Pokiaľ ide o samotné lyžovanie, nezabúdajte na to, že od 1. januára 2022 vstupuje v tejto južanskej krajine do platnosti zákon, ktorý zavádza povinné poistenie lyžiarov za občiansko-právnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené tretím osobám. Výnimkou sú bežkári. Zákon nestanovuje, kde lyžiar poistku uzatvorí, no ak ju nebudete mať, hrozí vám pokuta od 100 do 150 eur a odobratie skipasu.

Vo Francúzsku pýtajú covid pas skoro všade

Ak pomýšľate na lyžovačku vo Francúzsku, tak dobrou správou je, že sme zaradení do takzvanej zelenej skupiny krajín, čo znamená, že zo Slovenska môžu vstúpiť osoby zaočkované proti Covid-19 aj bez negatívneho PCR testu. Neočkované osoby sa však musia pri vstupe preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 platným nie menej ako 11 dní a nie starším ako 6 mesiacov.

Tranzit cez krajinu je možný. "Pripravte sa však, že vo Francúzsku sa takmer všade treba preukazovať tzv. covid pasom s potvrdením o očkovaní. Neočkované osoby sa musia preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín. V súčasnosti sa vo Francúzsku diskutuje o prísnejších opatreniach, preto treba priebežne sledovať vývoj situácie," upozornil Klus. Pripomenul tiež, že od prvej decembrovej soboty vyžadujú lyžiarske strediská pri vstupe dôkaz o očkovaní, vyliečení z ochorenia Covid-19 alebo negatívny test.

Náš rezort hraničných vecí aj naďalej odporúča necestovať za hranice, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Upozorňujú napríklad na problémy, ktoré môžu nastať v prípade, že sa za hranicami nakazíte koronavírusom. "Je to však odporúčanie, nie zákaz," uviedol Klus.