Študenti na lyžovačke v známom stredisku zažili horor: Znepokojivé spovede, boja sa doteraz

VAL THORENS - V nočnom klube Le Malaysia v známom lyžiarskom stredisku Val Thorens sa malo odohrať niečo veľmi znepokojivé. Študenti Oxfordovej univerzity, ktorí tu boli na lyžiarskom zájazde a klub jeden večer navštívili, totiž tvrdia, že boli zdrogovaní. Buď im niekto nalial drogu do drinkov, alebo dostali priamo do ruky ihlu.

Študenti Oxfordu sa môžu každý rok zúčastniť lyžiarskeho výcviku. Správy, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, informujú, že najmenej šesť z nich, vrátane jedného inštruktora, sa minulý týždeň stalo terčom útoku v alpskom stredisku Val Thorens. Joe Hilton, predseda skupiny Varsity Trip, ktorá ponúka lyžiarske zájazdy do tejto oblasti, pripustil, že k tomu naozaj mohlo dôjsť. Vyjadril sa tak po tom, ako sa zistilo, že incidenty so študentmi sa odohrali počas akcie "Slipped Disc" po polnoci, kedy mala do klubu prístup ešte široká verejnosť.

"Students at the annual Oxford and Cambridge Varsity ski trip have reported serious injuries and spiking incidents at the Le Malaysia nightclub in Val Thorens."@dave_trit reports from Val Thorens.https://t.co/W5WcSBJ7MG — Cherwell (@Cherwell_Online) December 10, 2021

Jeden zo študentov na Facebooku napísal, že do Le Malaysia vošli v tú noc muži, ktorí nepatrili do ich skupiny a navyše ich nikto pri dverách ani neprezrel. Ďalší videl veľký dav ľudí, zrejme miestnych, ktorí sa pokúšali dostať do klubu zadným vchodom, kde nebola žiadna ochranka. Iný študent zas tvrdil, že o 23:15 miestneho času ich kamaráta v klube niekto pichol ihlou. Stalo sa tak napriek tomu, že v ten večer malo byť na mieste viacero členov ochranky. O druhej hodine v noci študentka práva z Oxfordu, Maeve Carrollová, napísala na Facebook: "Dozvedeli sme sa, že päť dievčat sa dnes otrávilo po vypití drinkov. Niekto do nich musel niečo dať."

Vyhadzovači vraj ignorujú napadnuté ženy

Dievčiny sa preto právom cítili vystrašene a v ohrození. Niektoré sa dokonca v ten večer obliekli tak, aby mali zahalené všetko od krku nižšie. Spoločnosť Nuco, ktorej klub patril a starala sa o ochranu počas akcie, uviedla, že dnu sa mohol dostať v podstate ktokoľvek, pretože pri vstupe sa tlačili návštevníci dnu, niektorí boli aj agresívni. Jedna z recenzií na TripAdvisore týkajúca sa Le Malaysia sa zmieňuje o tom, že "vyhadzovači často privierajú oči pred napadnutými ženami v klube."

Na druhej strane však mohlo ísť o úmysel, pretože jeden zo zamestnancov sa nechal počuť, že tieto každoročné lyžiarske zájazdy sú pre klub hotovou pohromou. Študenti sa podľa neho nevedia správať a sú hluční, keď klub opustia. Miestnych obyvateľov to potom hnevá, keďže sa to opakuje každý rok.