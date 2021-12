Je variant omikron skutočne nebezpečnejší? Prvé dáta zo štúdie, oveľa väčšia hrozba pre naše priedušky!

HONGKONG - Už pár týždňov sa ľudstvo v zajatí pandémie pokúša rozlúsknuť dôležitú otázku týchto dní. Po viacerých variantoch je tu totiž obávaný variant omikron, pri ktorom vedci momentálne zisťujú, aké má oproti predchodcom odlišnosti. Ešte síce nie sú uzavreté všetky teórie, no jedna zo zahraničných štúdii prináša sčasti povzbudzujúce výsledky.

Spomínaná štúdia pochádza z Hongkonskej univerzity HKU Med. Tí síce prišli s prvotnými závermi že variant omikron koronavírusu SARS-CoV-2 môže v prieduškách postupovať oveľa rýchlejšie a lepšie ako delta, no je vraj menej závažným, čo sa týka pľúc. O týchto záveroch štúdie zostrojili aj graf nižšie:

Graf, ktorý porovnáva priebeh nákazy pri prieduškách (bronchus) a pri pľúcoach (lung) Zdroj: med.hku.hk

V prieduškách napreduje až 70-krát rýchlejšie ako delta

Štúdia bola vedená výskumníkmi z Lekárskej fakulty LKS na Hongkongskej univerzite HKUMed. "Štúdia poskytuje prvé informácie o tom, ako nový Variant of Concern (VOC) SARS-CoV-2 omikron SARS-CoV-2 infikuje človeka a jeho dýchací trakt," tvrdia vedci z Hongkongu.

Vedci zistili, že omikron napáda a množí sa v prieduškách až 70-krát rýchlejšie ako variant delta. "To môže vysvetľovať to, prečo sa omikron môže prenášať medzi ľuďmi rýchlejšie ako predchádzajúce varianty," dodávajú vedci.

Ďalší prekvapivý záver - pre pľúca je omikron menšou hrozbou

Teraz však nastupuje aj to "B". Štúdia totiž poukázala na to, že infekcia omikron v pľúcach je výrazne slabšia ako pôvodná, čo podľa všetkého môže byť indikátorom nižšej závažnosti ochorenia. Tento výskum je v súčasnosti predmetom partnerského hodnotenia na zverejnenie, takže jeho závery ešte nie je možné brať so 100-percentnou istotou.

"Je dôležité poznamenať, že závažnosť ochorenia u ľudí nie je určená len replikáciou vírusu, ale aj imunitnou odpoveďou hostiteľa na infekciu, čo môže viesť k dysregulácii vrodeného imunitného systému, teda k „cytokínovej búrke“," vysvetľuje docent Školy verejného zdravia, hlavný výskumník Centra pre imunológiu a infekcie, doktor Michael Chan.

Variant omikron v tkanive priedušky (vyznačený červenou). Zdroj: med.hku.hk

Hrozba tu je a bude významná, myslí si doktor

"Pripomíname tiež to, že infikovaním oveľa väčšieho počtu ľudí môže veľmi infekčný vírus spôsobiť závažnejšie ochorenie a smrť, aj keď samotný vírus môže byť menej patogénny. Preto spolu s našimi nedávnymi štúdiami, ktoré ukazujú, že variant omikron môže čiastočne uniknúť imunite z vakcín na minulý variant infekcie, celková hrozba týmto variantom bude pravdepodobne veľmi významná," obáva sa Chan.

Snímka z elektrónového mikrosnímku priedušky po infekcii SARS-CoV-2. (červené šípky zobrazujú vírusové častice) Zdroj: med.hku.hk