MIMORIADNE Mečiarove amnestie sú opäť otvorené: Rozhodol o tom európsky súd, čo bude s Lexom a spol?

LUXEMBURG - Zásada "ne bis in idem" (nikoho nemožno potrestať za ten istý skutok dvakrát) nebráni vydaniu európskeho zatykača voči osobám obžalovaným z únosu syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča. Uviedol to vo štvrtkovom rozsudku Súdny dvor EÚ (CJEU).

"Zastavenie trestného stíhania amnestiou a jej zrušenie nepredstavujú prekážku vydaniu zatykača, keďže vnútroštátne súdne orgány ešte nerozhodli o trestnoprávnej zodpovednosti obvinených osôb," uviedol CJEU. Vo svojom rozsudku Súdny dvor najprv uviedol, že "na spor vo veci samej sa vzťahuje právo Únie, keďže na konanie o vydaní európskeho zatykača, ktoré má vnútroštátny súd v úmysle začať, sa môže uplatniť rámcové rozhodnutie o európskom zatykači", a teda aj ustanovenia Charty základných práv Európskej únie týkajúce sa zásady "ne bis in idem", ktorú toto rámcové rozhodnutie osobitne vykonáva.

Archívne VIDEO Pred viac ako štyrmi rokmi zrušil parlament amnestie Vladimíra Mečiara a milosť Michala Kováča: Potlesk po hlasovaní

Súdny dvor ďalej pripomenul, že na spomínanú zásadu sa možno odvolávať "len vtedy, ak došlo k preskúmaniu trestnoprávnej zodpovednosti dotknutej osoby a bolo voči nej vydané rozhodnutie". Len takýto výklad je totiž podľa CJEU v súlade s "legitímnym cieľom", ktorým je zabrániť beztrestnosti osôb, ktoré spáchali trestný čin. V tejto súvislosti Súdny dvor podotkol, že rozhodnutie z 29. júna 2001, ktorým došlo k zastaveniu trestného stíhania voči dotknutým osobám, má podľa vnútroštátneho práva účinky oslobodzujúceho rozsudku.

Spor sa dostal do Luxemburgu – sídla Súdneho dvora EÚ – po tom, ako Okresný súd Bratislava III oznámil, že na jedného z obžalovaných zvažuje vydanie európskeho zatykača. Slovenský súd chcel vedieť, či je vydanie zatykača i zrušenie amnestie v súlade s právom Európskej únie. Slovenský súd svoje pochybnosti založil najmä na zásade "ne bis in idem", keďže trestné konanie voči danej osobe už bolo právoplatne zastavené. "Ne bis in idem" znamená doslovne "nie dvakrát o tom istom". Ide o latinské vyjadrenie právneho princípu, podľa ktorého nikoho nemožno potrestať za ten istý skutok dvakrát, či už za trestný čin alebo za priestupok.

Podľa Denníka N tak nič nebráni v prípade, ak by niektorí z obžalovaných ušli pred stíhaním do zahraničia, mohli by na ich vydať európsky zatykať. Bývalému riaditeľovi SIS Ivanovi Lexovi a ďalším 12 ľuďom tak znova hrozí väzenie.

Mečiarove amnestie

Kauza Mečiarových amnestií sa po dlhých rokov opätovne otvorila v roku 2017. V danom prípade bolo z podielu na únose syna vtedajšej hlavy štátu Michala Kováča do Rakúska obžalovaných 13 ľudí, vrátane Ivana Lexu. Ten v čase únosu prezidentovho syna viedol Slovenskú informačnú službu (SIS). Ich odsúdeniu za čin z 31. augusta 1995 však zabránili o tri roky neskôr amnestie vydané vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom, ktorý dočasne vykonával aj niektoré prezidentské funkcie.

Prezident Kováč vystupoval pred únosom syna voči vtedajšiemu premiérovi kriticky a mnohí pripisovali zodpovednosť za únos tajnej službe, ktorej úmyslom malo byť zastrašenie Kováča. Prelomiť Mečiarove amnestie sa poslancom podarilo až 5. apríla 2017, keď ich svojím uznesením zrušili aj spolu s milosťou bývalého prezidenta, ktorú udelil svojmu synovi. Poslanci sa tiež uzniesli, že skutky, ktoré boli amnestované, nebudú premlčané.

Dobrá správa, reagujú politici

K rozhodnutiu Európskeho súdneho dvoru sa začali vyjadrovať aj viacerí politici. Medzi nimi aj premiér Eduard Heger. Podľa jeho slov sme opäť bližšie k dosiahnutiu spravodlivosti. "Sme zase bližsie k zaceleniu rany na našej spravodlivosti. Je to pre našu krajinu dôležitá správa, ktorá nám umožní vyšetriť krivdy minulosti. Zaslúži si to naša spoločnosť, ale aj pamiatka po zavraždenom Róbertovi Remiášovi," konštatoval na sociálnej sieti.

Podľa ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizácie Veroniky Remišovej sú Mečiarove amnestie temnou súčasťou našej histórie a táto trauma sa musí uzavrieť. "Súdny dvor EÚ rozhodol, že v prípade škvrny našej demokracie, Mečiarových amnestií sa môže pokračovať v trestnom konaní. Trauma, spojená s prípadom únosu prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a neschopnosťou justície a prokuratúry potrestať vinníkov sa musí spravodlivo uzavrieť. Rozhodnutie súdu opäť otvára dvere stíhaniu šéfa Mečiarovej SIS Lexu a ďalších, pri ktorých celé desaťročia naše justičné orgány nedokázali konať," napísala na sociálnej sieti predsedníčka strany Za ľudí. Ako dodala, v prípade, ak sa spravodlivo nerozhodne o týchto kauzách, sa bude trauma spoločnosti naďalej opakovať.

K celej veci sa vyjadril aj minister financií a expremiér v jednej osobe Igor Matovič (OĽaNO). Ten však na sociálnej sieti nezverejnil žiadne slová, len emotikon so zdvihnutým palcom.

K informácii sa vyjadril aj poslanec za stranu Za ľudí Juraj Šeliga. Ten verí, že sa prípad konečne po rokoch pohne správnym smerom a verejnosť sa dozvie pravdu. Rozhodnutie súdu označil za dobrú správu. "Obštrukcia, ktorú skúsili advokáti s Luxemburgom im nevyšla. Bývalý riaditeľ SiS Lexa a ďalší obvinení budú stáť pred súdom," napísal.