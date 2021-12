Súdny dvor EÚ sa zrušeniu tzv. Mečiarovej amnestie odmietol venovať: Nepatrí do pôsobnosti práva

Ján Mazák

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Súdny dvor EÚ sa zrušeniu tzv. Mečiarovej amnestie odmietol venovať, lebo nepatrí do pôsobnosti práva EÚ a je to výlučná kompetencia členského štátu. Predseda Súdnej rady SR a bývalý generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák to uviedol v reakcii na štvrtkový (16. 12.) rozsudok Súdneho dvora EÚ.