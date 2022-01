Remišovej ministerstvo bude mať v roku 2022 čo ponúknuť: Eurofondy po novom a pomoc pre mestá a obce

BRATISLAVA - Koniec roka sa blíži a netreba zaspať na vavrínoch, a to ani v prípade noviel, ktoré majú dopad na bežný ľud a ktoré sa ich skôr či neskôr dotknú. Aby sme vedeli, čo nás v roku 2022 čaká v rámci informatizácie a rozvoja regiónov, rozhodli sme sa osloviť ministerstvo Veroniky Remišovej, ktoré má pod palcom práve túto problematiku. Od 1. januára sa toho zmení dosť, ale skúsme ísť najskôr po poriadku.

Stanovisko ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sme nechali v záujme objektívnosti v plnom znení.

Naštartované procesy, ktoré budú pokračovať

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) už v roku 2021 naštartovalo procesy, ktoré výrazne prispeli a prispejú k lepšiemu a transparentnejšiemu čerpaniu eurofondov, k zníženiu korupcie a byrokracie, k zlepšeniu komunikácie štátu s občanom prostredníctvom IT riešení a taktiež k zlepšovaniu digitálnych zručností obyvateľstva. V roku 2022 v tom chcú aj pokračovať.

Boj s byrokraciou pocítia občania ihneď

- Zmena, ktorú občania okamžite pocítia už od 1. 1. 2022, bude účinnosť novely zákona proti byrokracii z dielne MIRRI SR, ktorú v júli 2021 schválil parlament. Vďaka nej sa ruší prvých 10 okruhov papierových dokumentov, ktoré už ľudia nebudú musieť opakovane nosiť na úrady, ale úrady si ich budú vymieňať medzi sebou. Pôjde napr. o rodný, sobášny alebo úmrtný list, potvrdenia o pobyte, o pridelení IČO a podobne. Celkovo sa vďaka novele postupne zruší až 21 okruhov dokumentov. Pre občanov a podnikateľov to predstavuje úsporu až 42 miliónov eur ročne, ktoré ušetria na čase, poplatkoch, nákladoch na dopravu a podobne.

Eurofondy po novom

- Do finále sa dostáva najväčšia reforma v histórii eurofondov za uplynulých 20 rokov. MIRRI SR kompletne zastrešovalo prípravu Partnerskej dohody a Operačného programu Slovensko – kľúčových strategických dokumentov, ktoré definujú a upravujú spôsob čerpania nových eurofondov v programovom období 2021 – 2027.

V roku 2022 sa sfinalizujú rokovania s Európskou komisiou a očakávame definitívne schválenie týchto dokumentov, čo je podmienka, aby sme mohli začať čerpať prostriedky v novom programovom období. V roku 2022 budú vyhlásené prvé výzvy a vyzvania na čerpanie peňazí z nového eurofondového balíka. Zároveň sa budeme snažiť o využitie prostriedkov z programového obdobia 2014 – 2020.

- Prostredníctvom eurofondov plánujeme naďalej zmierňovať dopady pandémie a ochorenia COVID-19 na najviac postihnuté oblasti.

- V rámci iniciatívy REACT-EÚ plánujeme schváliť revízie operačných programov v súvislosti s druhou čiastkou z protikrízového balíka v predpokladanej výške 130 mil. eur, vyhlásiť výzvy na celú alokáciu REACT-EÚ a naštartovať využitie prostriedkov na zelené investície v regiónoch, zateplenie bytových domov, investície do základných a stredných škôl, predprojektovú príprava a kultúrnu infraštruktúru v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Pomoc mestám a obciam aj v prípade budovania kanalizácií

- V oblasti regionálneho rozvoja pripravujeme výzvu, z ktorej budú môcť mestá a obce čerpať prostriedky na financovanie projektovej prípravy pre budovanie kanalizácií. Ide o významnú pomoc menším mestám a obciam, ktoré nemôžu žiadať o európske zdroje na dobudovanie kanalizácií, keďže z obecných rozpočtov si často nemôžu dovoliť vypracovať ani projektovú dokumentáciu.

- V rámci Grantov EHP a Nórska sa v roku 2022 sa vyhlásia výzvy z bilaterálnych fondov na úrovni programov Kultúra Miestny rozvoj a inklúzia a v programe Domáce a rodovo podmienené násilie. Tieto výzvy sú zamerané na spoluprácu s prispievateľskými krajinami – Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

Sektor IT

V oblasti informatizácie v roku 2022 očakávame:

o spustenie činnosti európskych centier digitálnych inovácií (podpora malých a stredných podnikov pri nasadzovaní digitálnych technológií a digitálnych inovácií – investícia 4 Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti),

o príprava a prijatie nového Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 (reforma 4 Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti),

o spustenie schémy štátnej pomoci na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií, spustenie prvých výziev (investícia 5 Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti),

o spustenie prípravných prác pre nasadenie pilotného riešenia nového superpočítača na Slovensku (investícia 4 Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti) – (dodanie riešenia po roku 2022),

o pokračovanie úspešného projektu IT FItness test – pôjde o IT Fitness test V4, bude mať 5 jazykových mutácií,

o implementáciu projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe,

o spustenie aplikácie Slovensko v mobile, ktorá prinesie jednoduchšie prihlásenie do portálov štátnej správy a nový proaktívny spôsob komunikácie štátu,

o spustenie štátnej pomoci na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií,

o spustenie výziev z Plánu obnovy,

Pripravili sme komponent Digitálne Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti:

- Odborníci MIRRI pripravili pre Plán obnovy a odolnosti komponent 17: Digitálne Slovensko, ktorý počíta so sumou 580 miliónov eur. Investície z neho pôjdu do štyroch oblastí, elektronické služby štátu, digitálna ekonomika a inovácie, rozvoj digitálnych zručností seniorov, kybernetická a informačná bezpečnosť verejnej správy.

- Dokopy na digitálne riešenia naprieč všetkými oblasťami pôjde z Plánu obnovy a odolnosti až vyše 1 miliarda eur. Ďalšie investície do tejto sféry pôjdu aj z klasických eurofondov, z ktorých bude mať Slovensko na roky 2021 - 2027 takmer 13 miliárd eur.

- Príprava na šieste predsedníctvo SR vo Vyšehradskej skupine (V4) od júla 2022 do júna 2023 pre oblasť politiky súdržnosti EÚ.