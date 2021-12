Z národných parkov by sa do konca volebného obdobia mali stať autonómne územia, tvrdí Budaj

Minister životného prostredia Ján Budaj

BRATISLAVA - Do konca volebného obdobia by sa zo všetkých národných parkov (NP) mohli stať pevné autonómne samostatné jednotky. V novele, ktorú parlament schválil, nie je určený dátum, dokedy majú zonácie parkov prebehnúť. Na tlačovej konferencii k schváleniu reformy národných parkov to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Zároveň pozýva Borisa Kollára, ktorého hnutie Sme rodina nezahlasovalo za reformu, aby odložil politickú polemiku a zapojil sa do práce na reforme národných parkov.