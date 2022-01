Ďalší poslanec končí v radoch OĽaNO: Exminister má toho plné zuby, nemohol sa na to viac pozerať

archívne video

Neskončil ani keď ho Matovič počastoval týmto pomenovaním

Mičovský svoj odchod oznámil v rozhovore pre Denník N. "Poslal som potom ešte všetkým poslancom za OĽaNO interný list. Vyzval som ich na diskusiu. Ani potom sa nič neudialo. A keď už Igor Matovič povedal, že som debil, pochopil som, že je to stratené. Napriek tomu som to skúsil otvoriť ešte raz na sneme hnutia. Márne," hovorí odchádzajúci Mičovský, ktorý zrejme narážal na augustové Matovičovo vyhlásenie pred ministerstvom kultúry.

"To by bola sranda, že? Ja už Mičovského ľudí som zamestnával a už ma na tom spucoval ... debil (smiech)," povedal so smiechom v hlase ešte v lete Matovič.

Už to nie je to isté OĽaNO

OĽaNO podľa neho navyše stráca antikorupčný charakter aj po najnovšej kauze "prasiat". "Môžem len glosovať reakciu, ktorá zaznela z ministerstva. Vraj kontrola s vysokými dotáciami na prasatá nič nezistila, a preto treba oceniť jeho vysokú politickú kultúru a poďakovať mu za vykonanú prácu. Nuž, ak je toto politická kultúra, tak potom vzdajme úctu kultúrnym barbarom. Bezprostredná reakcia na klube OĽaNO bola taká, že je to vážne. Vyjadril som ochotu to kolegom vysvetliť. Predseda klubu Michal Šipoš povedal, že to budú riešiť na septembrovej schôdzi. Peter Kremský na klube vystúpil s tým, že ide o vážnu vec, ktorú nemožno odkladať na september," povedal Mičovský s tým, že počas nasledujúcich mesiacov sa nezačalo diať vôbec nič. "Ani v septembri, ani v ďalších mesiacoch. Pochopil som, že nemajú záujem," uzavrel.

Hegerovo zaváhanie ho dohnalo k rozhodnutiu

Bude to však zrejme nakoniec sám premiér Eduard Heger, ktorý spôsobil definitívne rozhodnutie Mičovského. "Teraz po Novom roku, keď premiér Heger do konca roka nevyriešil, ako mi sľúbil, odvolanie generálneho riaditeľa Lesov SR Tibora Köszeghyho, vo mne dozrelo rozhodnutie odísť z klubu OĽaNO," povedal nečakane poslanec Mičovský.

Na otázku, či definitívne odchádza z klubu OĽaNO odpovedal jasne. "Áno. Roky som sa v klube OĽaNO venoval ochrane ľudí, ktorí pri stretnutí s korupciou nemlčali. Zaviedol som Rad Ďurka Langsfelda, ktorý sme udeľovali za občiansku statočnosť. Viacerí jeho držitelia sa neskôr stali Bielymi vranami. A dnes by som mal ostať ticho, keď vidím, že ľudí, ktorí uverili v zmenu a prišli mi do rezortu obetavo a odvážne pomáhať, sami vyhadzujeme? S takouto hanbou do svojej osobnej histórie za žiadnu cenu neodídem," dušuje sa Mičovský.