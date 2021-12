Sulík už viac nebude počúvať konzílium odborníkov! Chce otvárať reštaurácie: Vzácna zhoda so Sakovou

archívne video

Sulík zopakoval, že osobne je proti povinnému očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, hoci minister školstva Branislav Gröhling (SaS) podporuje povinné očkovanie pre niektoré skupiny. Zopakoval, že v SaS na túto otázku jednotný postoj nemajú. Saková zdôraznila, že povinné očkovanie je podľa jej názoru zásahom do ľudských práv. V prípade, že by sa takéto opatrenie odobrilo napríklad u zdravotníkov, zo systému by odišli viacerí lekári či sestry, čo by mohlo viesť k jeho kolapsu. Sulík s ňou súhlasil.

Vicepremiér informoval, že vláda by mala na budúci týždeň rokovať o tom, ako bude upravené cestovanie ľudí cez Vianoce za rodinou. Myslí si, že ľuďom to bude umožnené. Sulík tiež tvrdí, že konzílium odborníkov už nebude počúvať. Myslí si, že by ho mali tvoriť aj odborníci z iných oblastí, nie iba infektológovia a epidemiológovia. Nový koronavírus podľa jeho slov pomaly ustupuje a pandemická situácia sa zlepšuje. Chcel by preto umožniť otváranie reštaurácií. O situácii by mala ešte v nedeľu rokovať koaličná rada.

Sulík doplnil, že nesúhlasí s návrhom nového trestného činu šírenia nepravdivej informácie v rámci novely Trestného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Myslí si však, že ide o najproduktívnejšiu ministerku. Saková dodala, že je za to, aby antidrogová politika štátu bola nastavená prísne, ale vie si predstaviť zníženie drakonických trestov napríklad v prípade marihuany.