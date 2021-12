Na horách si dávajte pozor: Silný vietor zvýši stupeň lavínového nebezpečenstva

Ako informoval Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku, na horách prevláda prudký severný vietor, ktorý previeva sneh späť na svahy južných orientácií. Lavínová situácia je preto veľmi variabilná.

„Pozor si treba dávať na snehové dosky a vankúše z nafúkaného snehu najmä tesne pod hrebeňmi, sedlami, skalnými stenami a v strmých žľaboch všetkých orientácií. Silný vietor má fúkať počas celého dňa, a tak lavínové nebezpečenstvo bude počas dňa stúpať. Lavíny je možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Väčšie spontánne lavíny sa nepredpokladajú,“ uviedol Bešinský.

SHMÚ upozorňuje na snehové jazyky, záveje a silný vietor

Takmer na celom území Slovenska treba počítať počas nedele s tvorbou snehových jazykov, so závejmi a miestami aj so silným vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy.

Tvorba snehových jazykov predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Ich výskyt je bežný v danej ročnej dobe, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Výstraha pred silným vetrom platí pre všetky kraje s výnimkou Žilinského. Podľa SHMÚ môže miestami dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu a v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

V Košickom kraji platí výstraha druhého stupňa pred silným vetrom. Dosahovať môže priemernú rýchlosť okolo 60 kilometrov za hodinu a v nárazoch rýchlosť 85 až 90 kilometrov za hodinu. Zafúka aj na horách, a to v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Podľa meteorológov dosiahne vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.