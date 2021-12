Predpoveď POČASIA: Čaká nás hmlistý a chladný týždeň! Na mnohých miestach bude snežiť, pozor na poľadovicu

Na väčšine územia Slovenska si treba počas nedele dávať pozor na poľadovicu. Výstraha prvého stupňa platí až do pondelka (6. 12.) 9.00 h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Poľadovica sa môže vyskytnúť v okresoch všetkých krajov s výnimkou Žilinského.

Pozor na poľadovicu

Poľadovica sa môže vyskytnúť na území celého Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj vo väčšine okresov Banskobystrického a Košického kraja a niektorých okresoch Trenčianskeho a Prešovského kraja. Meteorológovia upozorňujú, že výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

PONDELOK

V pondelok k nám bude zo strednej Európy od severu chladnejší vzduch. Cez deň bude oblačno až zamračené, na západe sa bude oblačnosť zmenšovať. Dopoludnia môže najmä na severe a východe snežiť, v nižších polohách skôr pršať. Ojedinele hmlisto a poľadovica. Cez sa bude teplota pohybovať od - 1 do 4 stupňov.

V noci bude podobne ako cez deň, miestami sa môže vyskytnúť hma. Na mnohých miestach bude snežiť, ale vyskytnúť sa môže aj dážď so snehom, na juhu miestami dážď. V noci sa bude teplota pohybovať od - 3 do 1 stupňa.

UTOROK

Chladnejšie počasie bude pokračovať. Rovnako bude oblačno až zamračené. V noci môže na severe a východe miestami snežiť. Spočiatku v nižších polohách aj dážď alebo dážď so snehom. Ojedinele sa môže vyskytnúť hmla. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od - 3 do 2 stupňov, na juhu miestami do 4 stupňov. Najnižšia nočná teplota bude od - 3 do - 8 stupňov.

STREDA

V stredu sa ochladí, od západu k nám príde studený front. Cez deň bude prevažne malá, na severe a východe spočiatku aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele hmla. Popoludní bude v západnej polovici oblačnosť pribúdať, ojedinele sa môže vyskytnúť sneženie alebo snehové prehánky. Najvyššia denná teplota bude od - 2 do 3 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. V noci začne prituhovať a teplota sa bude pohybovať od - 3 do - 9, v údoliach miestami - 10 až - 16 stupňov.

ŠTVRTOK

Chladno bude aj vo štvrtok. Bude oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach bude od západu snežiť. Výnimkou nebude ani poľadovica. Najvyššia denná teplota - 1 až 4 stupne. Najnižšia nočná teplota od - 1 do - 6, v údoliach miestami - 6 až - 11 stupňov.

PIATOK

V piatok sa mierne oteplí. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach snehové prehánky, ale aj dážď so snehom, v nižších polohách dážď. Zrážky budú od západu ubúdať. Aj v piatok sa však môže zrána a k večeru vyskytnúť poľadovica. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od - 1 do 5 stupňov, v noci od - 4 do dvoch stupňov.

