Počasie nám cez víkend naozaj nič nedaruje: Sneh, poľadovica aj extrémne mrazy!

Počasie nás začiatkom týždňa doslova prekvapilo. Sneh dorazil aj na západne Slovensko a doslova spôsobil viaceré problémy. Skrížené kamióny, neodhrnuté cesty či neprejazdné horské priechody – tieto všetky nástrahy čakali na vodičov. Mnohých určite zaujíma, či snehová nádielka príde na Slovensko aj cez víkend. Názory meteorológov sa rôznia.

Podľa portálu Meteo Slovensko príde na Slovensko arktický vzduch, ktorý spôsobí vpád mimoriadne studeného vzduch. Veď už krátko po zotmení začala teplota klesať na mínusové teploty. Tie najnižšie majú byť vo vyšších polohách na severe a v dolinách a kotlinách. Najvýraznejšie ochladenie však bude logicky v noci. „Vtedy už bude mrznúť natoľko, že do exteriéru sa v chladných oblastiach neodporúča vychádzať a ak sa už tak rozhodnete, rozhodne nevyjdite v slabšom odeve. O približne dve hodiny by malo mrznúť už na väčšine Slovenska od výšky asi 500 m.n.m. Mrazy postihnú napríklad už aj Nitru, či Nové Zámky a po 18. hodine sa mrazy očakávajú na celom území. Mrznúť bude tak už aj v Bratislave, Košiciach, či Prešove,“ informuje portál.

Podľa meteorológov bude teplota okolo 20. hodiny večer v hlavnom meste okolo -3 stupne Celzia, do rána tu bude maximálne -7 stupňov Celzia, v metropole východu ešte o dva stupne menej. Vo vysokých Tatrách môže teplota klesnúť aj na -11 stupňov , do rána tu môže klesnúť aj na -16 stupňov Celzia. Následne by mali v priebehu sobotu doraziť na územie Slovenska snehové zrážky, pričom snežiť môže v Trnave, na Podunajskej nížine, ale aj na Myjave.

„Počas tejto akcie tak môže napadnúť v dotknutých oblastiach okolo 2 až 5 cm nového snehu, pričom v oblasti Trenčína to môže byť až do 10 cm čerstvého snehu. Pršať bude len kúsok západne v teplejšom vzduchu na väčšine krajného západného Slovenska. Spôsobí to teplo vo výškach, kedy ešte pri povrchu bude teplota zväčša okolo nuly. Dážď, ktorý tak bude dopadať, môže na niektorých miestach aj namŕzať. Teploty však majú byť časom o čosi vyššie, preto sa rozsiahlejšia tvorba namrznutých a zľadovatených povrchov chodníkov a ciest neočakáva,“ upozornili.

A čo na predpovede víkendového počasia hovoria meteorológovia z SHMÚ?

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude chladná, jasná až polojasná, nadránom pribúdanie oblačnosti. Neskôr ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne -3 až -9 stupňov, v údoliach a na Orave do -16 stupňov Celzia.

V sobotu bude jasno až polojasno, na západe oblačno, neskôr aj so slabým snežením, v nížinách dážď so snehom. „V chladnom vzduchu výbežok vyššieho tlaku zasahujúci do našej oblasti od juhozápadu zoslabne. Súčasne do strednej Európy postúpi od západu frontálny systém spojený s tlakovou nížou so stredom nad Severným morom,“ upozornili meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na -2 až 3 stupne Celzia, na juhozápadne teplejšie. Na horách teplota vystúpi maximálne na -6 stupňov Celzia. Pre Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj vydali aj výstrahy 1. stupňa pred nízkymi teplotami. Fúkať bude slabý juhovýchodný vietor do 40 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 55 kilometrov za hodinu.

Nedeľa

„Od západu postúpi do našej oblasti okludujúci frontálny systém. Súčasne sa nad Jadranom prehĺbi samostatná tlaková níž,“ uviedli meteorológovia.

V nedeľu bude oblačno až zamračené, na väčšine územia sneženie alebo snehové prehánky, v nížinách aj dážď či dážď so snehom. Pozor aj na poľadovicu. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4 stupne Celzia, v údoliach okolo -6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na -1 až 4 stupne Celzia. Fúkať bude južný vietor do 30 kilometrov za hodinu, na hrebeňoch hôr spočiatku prudký až búrlivý vietor.

Pondelok

„Počasie u nás bude ovplyvňovať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu siahajúca z Pobaltia až nad centrálne Stredomorie, ktorá sa bude pomaly presúvať na východ. Po jej zadnej strane k nám začne prúdiť od severu chladný vzduch,“ napísali meteorológovia.

Začiatkom týždňa bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie alebo dážď so snehom. Vodiči, dajte si pozor na poľadovicu. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4 stupne Celzia, najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne Celzia, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Fúkať bude severný vietor do 25 kilometrov za hodinu. Postupne cez týždeň sa bude ochladzovať, hrozia aj snehové prehánky.

