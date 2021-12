VÍKENDOVÁ PREDPOVEĎ POČASIA Sneh a búrlivý vietor: Meteorológovia varujú, toto hrozí!

BRATISLAVA – Vo štvrtok prišlo na Slovensko kalamitné sneženie, ktoré spôsobilo viacero problémov, ale aj obrovské radosti. Zo snehu sa tešili deti, ale aj dospelí. Otázkou však je, koľko sa udrží a či si ho užijeme aj cez víkend. Čo na to hovoria meteorológovia?

Vo štvrtok sa Perinbaba rozhodla Slovensku nadeliť poriadnu snehovú kalamitu. Veď behom pár hodín napadlo v Bratislave aj 20 centimetrov snehu a cestári taký nápor nezvládali. Podľa lovcov búrok zo Severe weather Slovakia bol sneh hustý a padali veľké vločky, bolo v ňom aj veľa vody. Vo výsledku to znamenalo, že sneh sa pod vlastnou váhou stláčal a aj preto hrúbka snehovej pokrývky bola nižšia.

Archívne VIDEO Dopravnú situáciu v Bratislave vo štvrtok komplikoval sneh: Neodhrnuté cesty a nehody!

„Keď prevedieme sneh na kvapalné zrážky, tak spadlo 22,6 mm, teda 23 litrov na meter štvorcový tekutých zrážok. Čiže pomer 1 mm zrážok vo forme snehu - nie je úplne 1 cm snehu,“ vysvetlili autori stránky. Naopak, ak by cez deň mrzlo, sneh by mal úplne inú štruktúru – bol by nadýchaný a ľahký, avšak sypký. V takomto prípade predstavuje centimeter snehu zhruba 0,3 milimetra tekutých zrážok. Vo štvrtok však centimeter snehu predstavoval dva milimetre vody. Podľa lovcov búrok však má najbližšie dni mrznúť a ak sa cez deň pre slnečné lúče začne topiť, kašovitý sneh následne zamrzne. Snehu si však v najbližších dňoch neužijeme.

„Aj keby bol celodenný mráz a bolo zamračené. Znie to ako blbosť, ale opak je pravdou. Totižto aj keď je zamračené, tak je viac svetla ako v noci - takže slnečné žiarenie stále dopadá na zemský povrch, a preto sa sneh niekedy topí aj pri takých podmienkach. Zároveň druhým faktorom je, že sneh sa vyparuje - proces sublimácie. Teda ide o priamy prechod z tuhého skupenstva do plynného,“ uviedli. Čo však hovoria meteorológovia?

Sobota

V noci z piatka na sobotu bude oblačno až zamračené, ojedinele sa môže vyskytnúť aj slabé sneženie či dážď so snehom. Výnimočne sa nadránom môže vyskytnúť poľadovica či hmla. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -4 stupne Celzia, pri snehovej pokrývke a zmenšenej oblačnosti môže teplota klesnúť na -5 až -10 stupňov Celzia. „Od juhozápadu sa rozšíri do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku vzduchu, súčasne sa bude nad južným Talianskom prehlbovať tlaková níž,“ informovali meteorológovia.

Zdroj: predpovede.sk

Cez deň bude oblačno až zamračené, postupne bude oblačnosti klesať. Najvyššia denná teplota dosiahne -1 až 4 stupne, na juhu stredného Slovenska v Above a na Dolnom Zemplíne miesta teplejšie do šiestich stupňov. Na horách maximálna teplota dosiahne -3 stupne Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 25 kilometrov za hodinu.

Zdroj: SHMÚ

Nedeľa

V noci zo soboty na nedeľu bude prevažne oblačno, na západnom a strednom Slovensku postupne aj zmenšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -5 stupne Celzia, v údoliach stredného Slovenska a Spiša miestami do -12 stupňov Celzia.

Zdroj: predpovede.sk

Cez deň bude oblačnosti pribúdať, na východe Slovenska meteorológovia očakávajú sneženie či dážď so snehom a v nížinách aj dážď. Miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky alebo záveje. Cez deň dosiahne maximálna teplota 1 až 6 stupňov Celzia, na severe -4 až 1 stupeň Celzia. „Stred tlakovej níže sa presunie z Talianska nad Rumunsko. Súčasne sa nad alpskú oblasť rozšíri od juhozápadu tlaková výš,“ napísali meteorológovia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 55 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 90 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa hrozí víchrica.

Zdroj: SHMÚ

Pondelok

Začiatkom týždňa bude sa ukáže aj Slnko. V pondelok na krajnom východe aj sneženie. Zrána hrozí aj poľadovica. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -5, miestami do -12 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov Celzia, na severe chladnejšie. Fúkať bude severný vietor do 55 kilometrov na Slovensku, v nárazoch do 90 kilometrov za hodinu a nad pásmom lesa bude vietor mimoriadne búrlivý. .

Zdroj: predpovede.sk