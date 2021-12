VIDEO Je to definitívne: Matovič a jeho 300-eurový bonus uspel! Zaočkovaní seniori si prilepšia, pridal sa aj Hlas

VIDEO Poslanci hlasovali o bonuse pre zaočkovaných seniorov:

parlament už vyše týždňa riešil odmeňovanie zaočkovaných dôchodcov, za návrh bolo nakoniec 97 poslancov

z 500-eurových poukazov je napokon "len" 300 eur v hotovosti

rozprava sa natiahla, keďže sa v nej nachádzalo množstvo opozičných poslancov

návrh podporili aj opoziční poslanci z Hlasu-SD

Aktualizované 11:42

Návrh podporilo aj celé osadenstvo Hlasu-SD na čele s expremiérom Petrom Pellegrinim. Ten na brífingu vysvetľuje prečo.

Nižšie uvádzame zoznam nezaradených poslancov, ktorí návrh podporili:

Aktualizované 11:38

Ministerstvo k schválenému bonusu pripája podrobné informácie.

Jednorazová finančná pomoc bude vyplatená osobe, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila 60 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a zároveň na Slovensku aj absolvovala očkovanie proti Covid-19:

- Treťou (posilňovacou) dávkou očkovacej látky do 31. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022. (V tomto prípade získa 300 eur. Finančnú pomoc 300 eur tak získa každý senior, kto sa do konca roka zaočkoval alebo ešte len zaočkuje tromi dávkami.)

- Druhou dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022. V tomto prípade získa 200 eur . (Ak sa senior zaočkoval druhou dávkou do 29. júna 2021, na finančnú pomoc bude mať nárok, iba ak sa do 31. decembra 2021 zaočkuje treťou dávkou alebo sa do tohto termínu zaregistruje a následne absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 – v tomto prípade bude senior zaočkovaný všetkými tromi dávkami očkovacej látky a získa finančnú pomoc vo výške 300 eur.)

- Prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022. V tomto prípade získa 200 eur . (Ak sa senior zaočkoval prvou dávkou do 24. novembra 2021, na finančnú pomoc bude mať nárok, iba ak sa do 31. decembra 2021 zaočkuje druhou dávkou alebo sa do tohto termínu zaregistruje a následne absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 – v tomto prípade bude senior zaočkovaný dvomi dávkami očkovacej látky a získa finančnú pomoc vo výške 200 eur.)

- Jednodávkovou očkovacou látkou do 31. decembra 2021, ak do 1. marca 2022 absolvovala očkovanie druhou (posilňovacou) dávkou očkovacej látky. V tomto prípade získa 200 eur .

Aktualizované 11:32

Návrh na odmeňovanie dôchodcov prešiel parlamentom. Za bolo 97 poslancov, čo znamená, že sa k nemu priklonila aj časť opozície.

Aktualizované 11:30

Pozmeňovací návrh Anny Miernej, ktorý "mení" poukazy na hotovosť, bol schválený.

Aktualizované 11:04

Každú chvíľu sa začne dlhoočakávané hlasovanie o bonuse pre seniorov. Najskôr ale poslanci budú musieť odobriť aj pozmeňovací návrh Anny Miernej o podrobnostiach v týchto odmenách, a síce, že pôjde o finančnú hotovosť namiesto predtým avizovaných poukazov.

Predtým však ešte predseda opozičného Smeru Robert Fico poprosil o 10 minút na poradu klubov.

Aktualizované 9:38

Spravodajkyňa Mierna oznámila, že o zákone sa bude hlasovať o 11. hodine.

Aktualizované 9:20

Rozprava v druhom čítaní skončila. V záverečnom slove vystupuje Matovič.

Aktualizované 9:01

Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) otvoril schôdzu. Pokračuje rozprava, do ktorej sa prihlásila poslankyňa Anna Mierna (OĽaNO). Tá predkladá pozmeňujúci návrh, ktorý meni podstatu zákona z poukazov na odmenu v hotovosti vo výškach 300 a 200 eur.

Búrlivá rozprava a zmena "narýchlo"

Diskusiou o finančnom príspevku za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu večer desiaty rokovací deň 51. schôdze. Pokračujú od dnešného rána, keď by mala poslankyňa Anna Mierna (OĽaNO) predstaviť avizovaný pozmeňujúci návrh. Ten by mal pôvodné 500-eurové poukazy zmeniť na príspevok 300 eur v hotovosti.

Pozmeňujúci návrh je už zverejnený na webovej stránke NR SR. Podľa neho by mal byť poskytnutý finančný príspevok 300 eur pre seniorov nad 60 rokov, ktorí absolvovali očkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny alebo sa do konca tohto roka registrovali a absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.

Príspevok 200 eur by mal byť poskytnutý seniorom, ktorí absolvovali očkovanie druhou dávkou od 30. júna tohto roka alebo sa do konca roka na druhú dávku registrovali a budú zaočkovaní do 15. januára 2022.

Týkať sa má len seniorov, ktorí sa zaočkujú na Slovensku

Finančný príspevok vo výške 200 eur by sa mal týkať aj seniorov, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou od 25. novembra alebo sa registrovali do konca tohto roka a absolvujú očkovanie do 15. januára 2022.

Pri jednodávkovej vakcíne by malo platiť, že ak sa dal senior zaočkovať do 31. decembra tohto roka a do 1. marca 2022 absolvuje očkovanie posilňujúcou dávkou, mal by získať príspevok vo výške 200 eur. Finančný príspevok sa má podľa avizovaného pozmeňujúceho návrhu týkať seniorov, ktorí absolvovali očkovanie na Slovensku . Na poskytnutie finančnej pomoci by sa mohli používať údaje z databázy zaočkovaných osôb, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).