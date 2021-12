Ak bude Hlas-SD vo vláde, nebude sa báť možnosti referenda, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA – Ak sa možnosť skrátenia volebného obdobia referendom nedostane do ústavy v tomto volebnom období a Hlas-SD sa v budúcnosti stane členom vládnej koalície, nebude sa báť zmeniť ústavu a túto možnosť voličom dať. V diskusii to povedal predseda mimoparlamentného Hlasu-SD a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini s tým, že jediným cieľom politika by nemalo byť udržanie sa pri moci.

Na iniciovanie úspešného referenda musí petičný výbor vyzbierať viac ako 350.000 podpisov a zúčastniť sa na ňom musí nadpolovičná väčšina voličov. Podľa Pellegriniho sú tieto podmienky dostatočne náročné na to, aby inštitút referenda nemohol byť zneužívaný a k reálnemu skráteniu volebného obdobia týmto spôsobom by dochádzalo iba v prípadoch, že sú na to vážne dôvody.

Pellegrini upozorňuje na časový problém

"Keď je situácia v spoločnosti vážna, referendum je jediný demokratický spôsob. Aj keby bolo neúspešné, spoločnosť mala možnosť sa vyjadriť," uviedol poslanec. Hlas-SD bude podľa neho tlačiť na to, aby parlament na februárovej schôdzi ústavu v tomto zmysle zmenil, a ak sa tak nestane, podporí aj akúkoľvek novú petičnú referendovú akciu. "Len upozorňujem na časový problém. Ak sa (referenda) dočkáme niekedy v roku 2023, už to bude blízko aj riadnych volieb," pripomenul.

Policjaný zbor a vláda urobili obrovskú chybu

V debate zopakoval negatívne stanovisko jeho strany k zadržaniu predsedu Smeru-SD Roberta Fica pred plánovaným protestom formou jazdy autami po Bratislave. "Zadržanie predsedu opozičnej politickej strany len preto, že chcel verejne vyjadriť svoj nesúhlas s politikou vládnej koalície, je absolútne neprijateľné. Vláda urobila obrovskú chybu a Policajný zbor tiež. Neviem, čomu mal tento zásah poslúžiť,“ povedal Pellegrini.

Na proteste nič zle nevidí

Hlas-SD sa podľa neho z pandemických dôvodov do protestov na uliciach nezapája, plánovaná akcia Smeru-SD však podľa Pellegriniho pravdepodobne žiadne predpisy neporušila. "Malo ísť o protest formou jazdy vozidiel po Tyršovom nábreží a okolo Úradu vlády SR, na takom proteste ja nič zlé nevidím,“ skonštatoval.

V opatrenia je chaos, nikto sa v nich nevyzná

Vysoké čísla nakazených na milión obyvateľov aj úmrtí v druhej a tretej vlne pandémie na Slovensku sú podľa neho vizitkou manažmentu opatrení vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja OĽANO). "Bojím sa, že takto dopadne aj štvrtá vlna. V opatreniach je chaos, sú viac politické ako odborné a nikto sa v nich nevyzná,“ povedal. Dodal, že "najkrajším vianočným darčekom" by bolo, ak by nový variant koronavírusu - omikron nespôsoboval závažné priebehy ochorenia. „Ak by sa však potvrdilo, že je extrémne nákazlivý a spôsobuje aj ťažké priebehy choroby, tak na štvrtú vlnu Slovensko nie je vôbec pripravené,“ vyhlásil Pellegrini.